尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒

台中11歲女童日前突然尖叫後昏迷，送醫不幸身亡。15日進行相驗，疑似驗出「微小病毒B19」。兒科醫師表示，這種病毒症狀類似感冒，多數會自行好轉，重症機率不高，但免疫力差的人可能引發心肺疾病。

女童在購買包子上車後，突然尖叫昏迷，送醫搶救仍不治。15日相驗結果顯示，女童身上疑似微小病毒B19呈陽性反應。

非本案兒科醫師施勝桓：「微小病毒B19其實跟呼吸道傳染疾病一樣，像感冒。去年在日本有大流行，大部分症狀都算輕微，也沒有特效藥，通常會自行痊癒，以往也沒聽過有嚴重併發症。」

細小病毒B19透過飛沫傳染，症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛及流鼻水等。兒童臉頰會出現紅斑，故又稱「蘋果病」。造成重症的機率低，目前在台灣尚未流行，但國外曾有疫情，而女童發病前曾出國旅遊。

施勝桓：「出國難免會接觸各種病毒，搭乘飛機在密閉空間中，或國外流行的病毒，我們台灣還沒有，很容易帶回來。」

據了解，女童去年12月曾出現感冒症狀，咳嗽近一個月，期間與家人赴中國旅遊，疑似曾有心臟不適。目前台中地檢署表示，尚未收到相關檢驗報告，確切死因及是否與細小病毒B19相關，仍待進一步釐清。

