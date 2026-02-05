尖山埤春節親子遊 玩鴨泡泡迎新年

柳營尖山埤渡假村的春節活動，有可愛的鴨鴨拍照互動體驗。（尖山埤渡假村提供）

記者陳佳伶／柳營報導

看好農曆春節商機，柳營尖山埤渡假村將推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動，主推親子遊程，鼓勵大家到尖山埤渡假村「玩鴨鴨、追泡泡、野餐趣、逛市集、唱唱跳跳過新年」，享受熱鬧、歡樂年節氛圍。

尖山埤渡假村指出，十七日至二十日，也就是大年初一至初四，安排精彩的戶外活動，有別開生面的「草原鴨鴨派對」，包含鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓大、小朋友盡情的與鴨同樂。

廣告 廣告

大草原上的「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」是尖山埤春節檔期的重頭戲；家長們可在草地上放鬆享受野餐，看著孩子們在泡泡中追逐歡笑，在優閒的氛圍中感受幸福；有「唱跳姊姊帶動唱」，由唱跳姊姊及青蛙偶裝於大草原舞台區與親子互動，用小朋友熟悉的流行舞曲釋放孩子的熱情與活力；大草原周邊步道還設有「野餐補給站」，設置多家在地特色小吃攤位，並營造野餐意象，可度過快樂美好的親子時光。

尖山埤渡假村指出，即日起至二月二十二日推出「寵物主人免門票」優惠，只要帶著寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人即可享免門票入園，並加贈寵物清潔袋一份。

尖山埤渡假村今年春節活動內容豐富，主打親子遊程。（尖山埤渡假提供）

十七日至二十日（大年初一至初四），安排街頭藝人表演；除夕至初三還有舉辦房客專屬的星光音樂會及轉盤歡樂送活動，更多活動詳情請上官網查詢。