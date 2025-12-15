尖山埤渡假村門票100元優惠！感受冬日與候鳥共度慢活時光
文／景點＋ 編輯部
柳營尖山埤渡假村迎來一年中最靜謐卻最具生命力的季節，冬日季節性美景隨著氣溫轉涼逐漸展現，候鳥自北方展翅南飛，成群落腳於尖山埤的湖畔與濕地間，展開為期數月的越冬旅程。每到清晨與黃昏時分，水面波光粼粼，白鷺翩翩起舞、綠頭鴨在蘆葦間穿梭，翠鳥則在樹枝間閃動藍光，為冬季的渡假村增添一抹靈動之美。
圖 / 尖山埤渡假村，以下同
尖山埤渡假村依山傍水，擁有多樣化的自然生態環境，近年來更積極推動生態教育與友善棲地維護。園區內設有湖畔賞鳥步道、大壩觀景台及鳥類解說牌等，讓遊客能輕鬆親近自然、學習辨識鳥類。
為迎接冬季賞鳥旅遊旺季，渡假村自114年12月1日起至115年1月23日止舉辦「尖山埤賞鳥季」並推出一系列住宿與入園優惠。賞鳥季期間凡預訂「冬季賞鳥住房專案」，散客住宿即享平日5折、假日7折優惠，並贈送遊湖船體驗券每人一張，讓旅客在靜謐晨霧中慢步湖畔，悠閒捕捉晨曦映照下的鳥影風光。
此外，尖山埤渡假村特別推出「冬季入園優惠」，活動期間凡持學生證、台糖員工證、臺南市民身分證件或外籍人士持A.R.C.居留證者，即享入園門票100元優惠。同時，遊客於手機下載愛自然(i Naturalist)APP蒐集園區內動植物達10種以上，即可於售票口兌換精美小禮物1份，推薦親子客一同到大自然裡尋寶。
園區餐飲也配合冬季主題推出多款限定料理。以在地新鮮食材入饌，推出「柳營牛奶火鍋」、「台糖甘蔗火鍋」及季節限定「鳳火大豆苗」等養生貼心料理，既能暖胃驅寒，也展現台糖對本土農產的支援。若想宴請至親好友，桂華園餐廳推出「秋冬養生風味餐」並提供導覽解說及遊園套裝方案，美味與知性一起兼顧。
冬季的尖山埤，不似夏日熱鬧喧騰，卻有另一種恬靜的魅力。當湖畔落羽松披上橙紅外衣，微風掠過水面泛起漣漪，候鳥成群飛舞，構成一幅動靜交融的自然畫卷。
無論是家庭出遊、情侶約會或攝影寫生，這裡都是體驗冬日慢活的絕佳去處。在這個充滿溫度與生命力的季節，邀請您走進柳營尖山埤渡假村，感受自然的律動與人文的溫度。冬日不再寒冷，而是一段被鳥鳴與湖光溫柔包圍的幸福旅程，沉浸在自然美景的感動裡。
