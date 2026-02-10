尖山埤渡假村「馬年迎春 福鴨獻瑞」 ！推出寵物主人免門票

新年新氣象，柳營尖山埤渡假村為迎接馬年到來，特別於春節除夕至初四（115年2月16日至2月20日，共5天）規劃一系列精彩豐富的「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動，邀請全國民眾，尤其是家族與親子族群，一同前來柳營尖山埤渡假村「玩鴨鴨、追泡泡、野餐趣、逛市集、唱唱跳跳過新年」享受熱鬧歡樂的年節氛圍！

圖／尖山埤渡假村，以下同

寵物主人有福了！從寒假開始至春節期間（自1/24至2/22止，共30日），渡假村特別推出「寵物主人免門票」優惠，只要您攜帶寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人即可享免門票入園，並加贈寵物清潔袋一份。若是帶「寵物鴨」入園，還能額外獲贈鴨飼料一份，讓旅客與旅客的寵物在尖山埤共度一個特別的新年！尖山埤還提供「羽織租借」服務（每套100元/次）及造型種子DIY活動(住宿房客免費體驗)，並於鳥居處佈置日式拍照點及招財貓，增添許多日式懷舊風情。

大年初一至初四(2/17～2/20）正是全家人一起走春的好時節，尖山埤渡假村安排許多精彩的戶外活動，除了於三叉路口設置大財神迎接賓客外，今年特別舉辦別開生面的「草原鴨鴨派對」:包含鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎（含實境解謎包+輕鬆GO套票等）、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓大、小朋友盡情的與鴨同樂。

大草原上的「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」是尖山埤春節檔期的重頭戲。初一至初四每日10:00及14:00 在大草原上演互動泡泡秀；11:00及15:00免費提供50組親子泡泡體驗，家長們可以在草地上放鬆享受野餐，看著孩子們在泡泡中追逐歡笑，在優閒的氛圍中感受幸福的模樣。

每日10:30、11:30、14:30、15:30現場還舉辦「唱跳姊姊帶動唱」由唱跳姊姊及青蛙偶裝於大草原舞台區與親子互動，用小朋友熟悉的流行舞曲釋放孩子的熱情與活力。大草原周邊步道還設有「野餐補給站」，設置多家在地特色小吃攤位，並營造野餐意象，歡迎全家人在這裡享受快樂美好的親子時光。

大年初一至初四，每日安排靜態與動態的街頭藝人表演，讓園區充滿藝術氣息。除夕至初三還有舉辦房客專屬的星光音樂會及轉盤歡樂送活動，春節豐富精采的活動讓貴賓們帶著滿滿的美好回憶返家。柳營尖山埤渡假村由南二高下柳營交流道只要5分鐘即可抵達！

