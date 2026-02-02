尖山埤馬年迎春福鴨獻瑞 帶寵物出門主人免門票 邀親子來玩鴨鴨追泡泡野餐趣

尖山埤渡假村馬年推出豐富活動迎春，帶寵物出門主人可免門票，邀親子來玩鴨鴨、追泡泡、逛市集及體驗野餐趣。（記者李嘉祥攝）

▲尖山埤渡假村馬年推出豐富活動迎春，帶寵物出門主人可免門票，邀親子來玩鴨鴨、追泡泡、逛市集及體驗野餐趣。（記者李嘉祥攝）

今年農曆春節假期長達9天，為迎接馬年到來，柳營尖山埤渡假村特別於春節除夕至初四（2月16日至2月20日）共5天規劃一系列精彩豐富的「馬年迎春、福鴨獻瑞」春節活動，邀家族與親子族群揪團到尖山埤來玩鴨鴨、追泡泡、野餐趣、逛市集、唱唱跳跳過新年，享受熱鬧歡樂的年節氛圍。

農曆大年初一至初四（2月17至20日）正是全家走春好時節，尖山埤渡假村安排許多精彩的戶外活動，除於三叉路口設置大財神迎接賓客，今年也特別舉辦別開生面的「草原鴨鴨派對」，包含鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎（含實境解謎包+輕鬆GO套票等）、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓大、小朋友盡情的與鴨同樂。

廣告 廣告

尖山埤渡假村表示，許多飼主過年想出去玩，又怕寵物在家孤單，渡假村自1月24日寒假開始至春節期間2月22日止特別推出「寵物主人免門票」優惠，帶寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人可享免門票入園，另加贈寵物清潔袋一份，若帶「寵物鴨」入園還能額外獲贈鴨飼料一份；另尖山埤也提供「羽織租借」服務及造型種子DIY活動，住宿房客可免費體驗，並於鳥居處佈置日式拍照點及招財貓，增添許多日式懷舊風情。

大草原上的「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」是尖山埤春節重頭戲，初一至初四每日上午10時及下午2時在大草原上演互動泡泡秀，上、下午並免費提供50組親子泡泡體驗，家長可以在草地上放鬆享受野餐，看著孩子們在泡泡中追逐歡笑，在優閒的氛圍中感受幸福的模樣；另外，每日上、下午各舉辦二場次「唱跳姊姊帶動唱」，唱跳姊姊及青蛙偶裝於大草原舞台區與親子互動，以流行舞曲釋放孩子的熱情與活力；大草原周邊步道並設有「野餐補給站」，有多家在地特色小吃攤位及營造野餐意象，歡迎全家來享受快樂美好親子時光。

尖山埤渡假村指出，農曆大年初一至初四每日都有靜態與動態的街頭藝人表演，讓園區充滿藝術氣息，另除夕至初三還有舉辦房客專屬的星光音樂會及轉盤歡樂送活動，活動內容精采豐富，詳情可上官網查詢。