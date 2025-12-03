尖峰叫不到車這樣做！55688滿20週年 董座認「Uber衝擊產業」差點消失

記者李育道／台北報導

55688集團董事長林村田。（圖／記者李育道攝影）

55688集團今（3）日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，除宣布品牌精神「一直都在，無處不載」，並由首位品牌代言人楊祐寧共同揭幕，也首度系統說明台灣最大叫車平台在尖峰時段「叫不到車」的改善方案，從AI派遣、司機誘因到生活服務生態圈，全面展開下一個20年的布局。

左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田與品牌發言人林念穎，父親與兩位女兒首度一起站上台上。（圖／記者李育道攝影）

執行長林念臻表示，尖峰時段叫不到車並非單一平台問題，而是整個產業共同面臨的結構性挑戰。全台合法計程車約9萬多輛，會因休假、時段差異而形成供需落差，「上下班時段、週五、下雨天」更是最難叫車的三大時刻。為此，55688已與Google合作導入更精準的AI模型，提升派遣效率，同時透過小費制度、獎金鼓勵與智慧派遣，讓司機願意在尖峰時段上線。她透露，過去一年新增司機超過1000名，車隊仍會持續擴大。

55688集團今（3）日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」現場分享司機駕駛與客人間的暖心故事與物品。（圖／記者李育道攝影）

她也指出，價格是消費者最敏感的痛點。過去尖峰時段曾出現兩到三倍的比價競價情況，引發民眾抱怨，55688目前以「小費機制」改善，但仍避免讓價格飆升成主要決定因素，「我們希望尖峰仍能靠效率，而不是靠比價。」

一個水壺、一頂帽子都是乘載著客人與駕駛間的回憶。（圖／記者李育道攝影）

談到叫車習慣，林念臻表示，如今已有70%-80%成乘客使用App叫車，路邊攔車僅剩約25%，疫情更是分水嶺，「只要用過App，大家就回不去路邊攔車了。」55688目前市占率46%，速度與安全也因此成為平台最大優勢，包括計價透明、不浮動暴衝、全車GPS定位，都是消費者最在意的關鍵。

55688集團20週年品牌首度找來代言人，由楊祐寧擔任。（圖／記者李育道攝影）

她進一步指出，55688 App 已整合超過上千項生活服務，去年底整體生態圈建設已大致完成，下一階段不再追求「新增功能」，而是要讓更多人知道55688已從叫車平台進化為「生活入口」。目前最受歡迎的非計程車服務為酒後代駕、機場接送，後者因與租賃車合作，接送業績成長明顯；純生活類則以居家清潔需求最高，「我們1000萬會員多為女性上班族，需求非常明顯。」她也說，透過高頻的叫車導流低頻但高毛利的清潔、代駕服務，再以高毛利回饋用戶，是55688打造的第三道護城河。

55688希望能在最快速的時間讓乘客叫到車。（圖／記者李育道攝影）

董事長林村田則在記者會上以「揪甘心」形容今日北中南隊員齊聚的心情，強調20年來靠的不是一個人，而是幾萬名司機、幹部和合作夥伴的力量。他坦言，55688成功轉型為科技化平台並不容易，從早期仍是傳統行業，到如今與Google、金融與新創產業深度合作，光支付方式就超過30種，「單一企業力量很渺小，但大家整合起來就能走得很遠。」

55688集團今（3）日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」。（圖／記者李育道攝影）

他談到這20年一路走來艱辛，非常不容易，像是Uber剛進台灣時，跨國平台帶著龐大資本、幾乎不受法規限制，「如果當時沒有協會和前輩們爭取法制化，坦白講，我們的車隊可能會變得一文不值，甚至像加拿大、美國那樣，司機根本賺不到錢」。

現場還設有播放間，每一間都是一段小短片由司機分享他的故事，據了解55688正在考慮將其作為常設展（圖／記者李育道攝影）

對下一個20年的想像，林村田認為核心將是「數據與AI」，也期許55688成為台灣智慧交通的重要力量。他說，未來目標是讓國人早上睜開眼睛，在3到6分鐘之內，就能透過55688完成各種生活需求，「民眾需要的時候，我們就會一直都在。」

55688集團新色系更暖心。（圖／記者李育道攝影）

此回記者會也由楊祐寧正式以55688首位品牌代言人身份登場，與集團共同揭示全新品牌精神。55688強調，將從叫車平台進化為生活服務的入口，在AI、速度與安全的基礎上，啟動下一階段的成長引擎。

品牌發言人林念穎（右）是三姐弟中最晚加入集團的成員，今日首度在正式場合亮相，並與姊姊執行長林念臻合影。（圖／記者李育道攝影）

