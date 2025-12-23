尖峰時段北捷警「嚴重不足」 1人需負責近萬旅客安全

台北市 / 綜合報導

台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧爆料，事發當時台北捷運站內，居然完全沒有捷運警察！根據資料顯示，5點23分嫌犯丟擲煙霧彈之後，站長及保全人員26分趕抵現場，但直到嫌犯已經逃離，5點33分時捷運警察才出現，中間出現大約9分多鐘的 空窗期 ！而且，在無線電上，捷運警察使用的是捷運系統的歐規，和一般轄區員警使用的美規系統，兩者規格不同，無法調成同樣頻率，是否因 此 造成 聯繫 上的延誤，現在也成為關注的焦點！我們繼續帶你整理，包括台北、台中、以及高雄，捷運站的員警，一個人需要負責多少旅客人數！而台北市捷運警察 隊 現在面臨什麼樣的困境！一起了解。

廣告 廣告

警方荷槍實彈，在捷運站內來回巡視，不放過任何蛛絲馬跡，但現在卻被爆出在張文犯案的，傍晚5點多，下班時間的尖峰時段，台北車站、台北捷運站，站體內居然完全沒有警察，台北市議員(國)游淑慧：「站長在兩分鐘之內就抵達了，而捷運警察到九分鐘之後，而且人犯都已經逃逸了他才抵達，我覺得非常地訝異，他們怎麼在排班的時候，會出現一個小時的這個空窗期」

不只勤務出現空窗，更被爆出，在台北車站這麼大的站點，捷運警方使用的是，捷運公司的歐規無線電，與北市警方的美規無線電不同，兩者系統難以整合，也被質疑是否因此拖慢回報時間？

事實上無論哪種規格，值勤遇到狀況時，員警都要透過無線電回報勤務中心，再由勤務中心調派支援警力，這部分沒有時間差疑慮，但不同轄區警方，若到同一個案發地時，同規格無線電可調成同頻率增加回報效率，捷警隊因為規格不同，如果與其他轄區警方合作，在溝通上就只能採用電話或其他通訊軟體，無法靠無線電。

2019年台鐵殺警案後，捷警隊一度規定要「雙警執勤」，以免單警執勤碰到危險難以反映！但近年來，北市捷警隊警力流失，值勤時又變成「單警」，也讓警力短缺問題、再度浮上檯面！

以北捷來看，117個站，目前警力為203人，外勤員警只有168人，每天要應付的人流量高達兩百萬以上；台中捷運，警隊44人、負責18個車站，11月份的平均運量每天約5萬960人次；高捷警察隊61人，負責捷運加輕軌共76站，11月每天平均運量約21萬人！換算單警負擔，高捷三千四百多人；中捷一千一百多人，而在北捷一位員警，得負擔9千8百多名旅客的安危，明顯負擔重很多！

台北捷運的站點有1/3都在新北市，除了環狀線由新北捷警負責外，都是台北市的捷警支援，他們不會固守在同一站，會搭乘捷運來回各站巡視，一旦發生重大意外，大多也是「搭捷運」趕往現場！面對幅員遼闊、警力短缺問題，捷運防護網如何健全，將是憾事來襲時，能及時應對的重要關鍵！

原始連結







更多華視新聞報導

張文犯案當下「0位捷運警察」 議員：1小時勤務空檔

案發9分鐘警僅獲報「火警.有人傷」 北捷認：不知隨機攻擊

通報出狀況？「事發後無線電無聲」 捷警：運作正常

