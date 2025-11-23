尖峰時段搭車「自備板凳」擋道 高鐵：勸不聽可拒載

台北市 / 綜合報導

通勤巔峰時間，高鐵座位總是一位難求，沒想到有旅客另闢蹊徑，拿出「自備板凳」坐在車廂出入口，引發討論。民眾質疑此舉會影響動線，也擔心存在安全疑慮。對此高鐵回應，強調不得在走道或出入口以物品占位，若屢勸不聽也能拒載。

遇上通勤或是節日等交通巔峰時刻，高鐵車廂總是湧入大批旅客，不只月台像沙丁魚，上車後更是一位難求，卻有民眾突發奇想決定採用這個方法。高鐵車上放置行李的位置對面，這位身穿一席灰衣的民眾，整個身體都在走道上，位置還正巧是車廂出入口，仔細一看他坐的不是一般的座位，而是自備的小椅子上，照片曝光民眾疑問，高鐵上使用自備板凳真的可以嗎？

旅客說：「不行啊，這個要有公德心吧，這個不行，自己帶位子(椅子)那不就，到處大家都可以隨意坐在任何的地方嗎，礙到走道的這件事情，感覺比較不妥，碰過有人在台鐵自己帶椅子，我只是覺得那如果真的不小心發生什麼狀況，跌倒受傷，是他自己負責還是台鐵要負責。」

對此高鐵回應，工作人員若發現旅客影響他人會主動勸導，民眾發現類似狀況也能主動告知，嚴正呼籲不得用物品占位及走道，勸導不停也能拒載避免影響安全。

而看到台灣現行法規規範，高鐵與台鐵適用鐵路法第71條，旅客滯留在出入口通道等地方，將可處以1500至7500元罰鍰，捷運部分，椅子雖然可以做為行李攜帶，但切記不得乘坐，勸導不聽捷運得以拒絕載送，一張小椅子看似解決個人問題，卻影響他人甚至成為行車安全隱憂，民眾務必遵守規定把安全留給彼此。

