尖峰時間故障頻傳 北捷還是「世界最可靠地鐵」？ 直擊北捷應變現場

上下班尖峰時段，台北捷運各大月台擠滿人潮。每日數百萬人次的通勤族穿梭於車廂與月台，捷運成為城市的動脈，也是準時、效率與安全的象徵。然而，近年捷運故障頻傳，也讓這份信任開始動搖。根據北捷統計，截至今年十月二十六日，各營運路線共發生四十六起延誤事件，異常原因包括天候、旅客行為以及列車設備或供電因素。其中，以電聯車故障居多，而老舊的文湖線異常事件多集中在上班尖峰時段，造成通勤延誤，乘客怨聲載道。

北捷指出，自二○一五年以來，因故障或暫停行駛的紀錄已超過八百次，其中文湖線就佔近兩百次，平均不到兩個月就發生一次異常。文湖線採用無人自動駕駛，一旦訊號異常便啟動保護模式暫停行駛，雖然能確保安全，但通勤族在尖峰時段經常陷入交通困境。

近三年捷運故障受影響人次，截至今年9月，文湖線受影響人次累計超過一萬七千人次，遠高於其他路線。北捷表示，文湖線設備故障及外部因素導致的延誤件數呈逐年下降趨勢，二○二三年為二十一件，去年降至十件，今年截至十月僅七件。議員指出，雖然數字改善，但實際造成的通勤不便仍明顯存在。

北市議員陳宥丞表示，雖然故障數量下降，但高頻率集中於尖峰時段，特別是文湖線，已影響居民對北捷的信任。文湖線沿線居民甚至被迫面對通勤不便的現實，形成所謂的「次等公民」感受。北市議員游淑慧指出，當載客量超過人力或硬體負荷時，上班尖峰時段故障頻發將成為捷運公司下一個挑戰。文湖線屬中運量系統，全線高架、膠輪行駛、全自動駕駛，三項條件交互作用下，使系統穩定性難以提升。游淑慧表示，全線戶外設計易受天候影響，膠輪在大雨中易打滑，自動駕駛系統也可能誤判，因此需透過軟硬體改進減少故障發生。

文湖線車齡老舊，維修成本高，安全與管理壓力大。北捷車輛處預檢股股長陳慶文表示，列車檢查若低於標準或胎紋摩耗達到限制，會立即更換。文湖線每三十七到四十七天量測胎壓及胎紋磨耗，每行駛一萬五千公里進行保養，三十萬公里進行一次大體檢。

不過，今年文湖線仍發生多起列車故障，最近一次為電聯車推進馬達電流開關故障，導致電阻過載產生高溫，波及訊號線短路，受損元件預計年底前全面汰換。北捷車輛四廠廠長程順德表示，將針對受損IGBT元件進行全面更換並加強保護。北捷強調，文湖線電聯車使用年限為四十年，現階段仍低於規定使用年限，今年已完成錄影系統重置及設備維修與生命周期計畫更新。但議員認為，結構差異與系統老化才是問題核心。陳宥丞指出，內湖東環段即將開標施工，未來捷運佈局有機會同時對文湖線進行結構性改善，甚至全面重建，為下一代乃至百年後的台北市留下發展可能。

或許民眾早已習慣北捷穩定運行，對營運效率抱持高度期待。然而，服役近三十年的文湖線如同歷經歲月的老車，沿線人口增加帶來通勤壓力。如何提升系統穩定性、降低故障率，將是北捷亟需面對的挑戰。

