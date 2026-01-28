尖峰運量增50% 高鐵275億新列車來台！12列N700ST明年上線

台灣高鐵斥資275億元購買12部新世代N700ST列車，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及高鐵董事長史哲均出席左營基地第二檢修廠上梁典禮。施書瑜攝



台灣高鐵斥資275億元購買12部新世代N700ST列車，今年8月將陸續抵台。左營基地第二檢修廠今（1/27）日上梁，預計明年底完工。交通部長陳世凱表示，高鐵將跨入新時代，尖峰運量將增50%；高鐵董事長史哲說，檢修廠將成為新列車「新家」；高雄市長陳其邁指出，這是高鐵首座綠建築，可提升服務質量並促進南台灣軌道發展。

史哲表示，左營第二檢修廠將支撐日均22.5萬人次運量，維修人員輪班確保列車高準點率與妥善率。隨著12部新列車加入，尖峰時段運量可從目前20%提升至50%，北高間每小時將達12班列車，其中4班直達車，落實南北均衡運輸。

陳其邁表示，今年8月N700ST型列車將陸續運抵台灣，左營基地第二檢修廠啟用後，維修量能將大幅提升，支撐新世代列車運行。這座檢修廠也是高鐵首座通過綠建築認證的基地，象徵高鐵落實ESG與永續發展，期望基地的啟用能加速高鐵服務質量提升，同時提升南台灣軌道工業、維修及相關產業能力，強化高鐵以人為本的服務精神。

陳其邁補充，第二檢修廠的啟用不僅提升高鐵服務量能與品質，也將串連高雄在軌道產業的發展，高鐵營運已深植台灣，獲得民眾喜愛，而新基地將同步提升整個維修體系與服務創新，透過基地運作，南台灣產業與人才培育將獲得更多支援，帶動地方經濟發展。

