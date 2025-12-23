尖牙ETF再升級、AI供應鏈更完整！00757最新換股出爐
[Newtalk新聞] 由 AI 晶片巨頭輝達（NVIDIA）掀起的全球 AI 狂潮，讓美股今年來屢創新高。其中，擁有科技七巨頭的科技主題ETF——統一FANG＋（00757），也成了今年來受惠的贏家之一。
根據指數公司 ICE Data Indices 公布的尖牙指數（FANG＋ Index）12 月季度審核結果，成分股剔除 ServiceNow，並新增美國數據分析決策巨擘帕蘭泰爾（Palantir），已於上周（19 日）美股盤後生效，讓指數在 AI 領域布局的完整度再提升。追蹤該指數的「統一FANG＋」（00757），也將進行相對應的成分股調整。
統一投信表示，生成式 AI 引領的智能革命浪潮進入第四年深化期，投資也要與時俱進，新的 00757 成分股打造出核心算力、雲端基建、終端應用、資安防護、再到整合決策的進化版圖，一檔ETF即可全面掌握 AI 供應鏈的升級新動能。
統一FANG＋ ETF經理人林良一指出，FANG＋指數成分股在 AI 各環節居主導地位，從算力與網絡基礎設施（輝達、博通）、雲端平台（微軟、谷歌、亞馬遜）、模型開發與終端應用（META、蘋果、 網飛），到 AI 驅動的安全防護（CrowdStrike），已形成強大生態。在帕蘭泰爾加入後，意味著 FANG＋ 指數在 AI 領域的布局從技術底層，落地到企業與政府營運層的執行平台。
林良一表示，帕蘭泰爾最早為深耕政府情報與國防場景，近年大幅拓展商業應用，在政府國防與商業端均建立深厚護城河。其核心競爭力在於，透過 AI 人工智慧平台讓大型語言模型在嚴格權限與審計軌跡下，使決策能真正執行任務。當輝達供應算力、微軟提供雲端、谷歌開發模型時，該公司扮演將這些能力整合進實際營運的關鍵角色，解決企業導入 AI 的最後一哩路。
林良一進一步表示，帕蘭泰爾今年 12 月宣布的美國海軍 4.48 億美元 ShipOS 專案（供應鏈現代化）及與輝達、CenterPoint 合作的 Chain Reaction 計畫（推進 AI 基礎建設），印證其在關鍵場域的不可替代性。據帕蘭泰爾最新第三季財報顯示，近一季營收年增達 63％、美國商業營收增長 121%、高度淨留存率亦展現帕蘭泰爾的強勁成長動能。
隨著企業 AI 落地需求從試點邁向全面部署，帕蘭泰爾正從小眾工具躍升為平台級基礎設施。此次調整使 FANG＋ 指數真正形成涵蓋算力、平台、執行、應用的全方位 AI 生態，為投資人提供更完整的科技領導力配置組合，有利於長線參與 AI 多頭饗宴。
目前，00757 的最新十檔成分股包含：博通 9.25%、輝達 8.99%、微軟 8.97%、Alphabet A股 8.83%、CROWDSTRIKE 8.77%
、蘋果 8.76%、亞馬遜 8.71%、帕蘭泰爾 8.7%、網飛 8.38%、META 8.29%、SERVICENOW 6.19%。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
