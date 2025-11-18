尖石警暖助陷困單親母 協辦急難救助度難關

尖石分駐所所長唐明福（右）及副所長王建富（左）主動協助經濟受困民眾，向張榮發慈善基金會申請急難救助金，通報社福及濟弱團體介入後續關懷，協助民眾度過難關。（橫山警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣橫山分局尖石分駐所所長唐明福及副所長王建富，日前發現一名女子於尖石分駐所前徘徊踱步，臉色憂慮，遂主動上前關懷詢問，得知該名林姓女子，因丈夫經商失敗，家中經濟重挫，為籌生活費四處借貸導致債務纍纍，當晚林女因無助徬徨，不知該向誰求助，才會來到分駐所前躊躇徘徊。

橫山警分局表示，林女的四名子女均尚年幼，分別年僅十六歲、十四歲、十一歲與八歲，生活重擔全由林女一人獨力承擔。所長唐明福及副所長王建富在得知情況後，先安撫林女情緒，並主動協助向張榮發慈善基金會申請急難救助金，通報社福及濟弱團體介入後續關懷，確保其一家人能度過難關。

寒冬將至，警方主動伸出援手，展現人民保母暖心一面，林女對於警方的協助表示，真的很感謝警方的幫忙，覺得社會上還有溫暖，更有信心面對未來的生活挑戰。

橫山警分局表示，民眾若遭逢急難或生活困境，可主動向警察機關或縣政府社會處尋求協助，警方不僅維護治安及交通，更可以在民眾需要協助時，成為民眾背後的依靠與希望，讓愛與關懷在社會中持續傳遞。