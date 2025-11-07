尖點受惠AI浪潮積極擴產 健鼎第3季獲利創高

（中央社記者江明晏台北7日電）受惠AI伺服器產業暢旺，PCB鑽針廠尖點前3季獲利年增52.4%，每股賺1.69元。尖點表示，需求維持樂觀，已啟動擴產計畫，鑽針新產能預計明年第1季全數到位。PCB大廠健鼎第3季每股盈餘（EPS）5.62元，為史上單季最強。

鑽針廠尖點今天通過2025年第3季財報，合併營收新台幣11.69億元，季增15.4%，年增21.5%；毛利率31.3%，季增1.9個百分點，年增3.7個百分點；營業利益為1.86億元，季增32.2%，年增79.6%；歸屬於母公司業主淨利1.09億元，季增39.6%，年增60.2%；每股盈餘0.77元。

累計前3季，尖點歸屬於母公司業主淨利2.4億元，較去年同期增加52.4%，每股盈餘1.69元。

尖點表示，受惠AI伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB層數與材料規格提升，帶動第3季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達95%；鑽孔業務因終端需求提升，相關營收較今年第2季及去年同期成長，第3季鑽針與鑽孔稼動率同步提升，產品組合也優化。

展望第4季與2026年，尖點表示，依目前觀察，主力客戶仍持續處於產業旺季擴增產能狀態，對於終端需求維持相對樂觀，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶，尖點科技已於2025下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支提升至3500萬支；2026年新的擴產計畫持續積極規劃中。

PCB大廠健鼎第3季稅後盈餘29.54億元，每股盈餘（EPS）5.62元，創史上單季最強，累計前3季稅後盈餘77.53億元，以目前股本52.56億元計算，每股盈餘14.75元，也是史上同期最旺成績單。

健鼎表示，受惠產品組合佳，折舊降低，獲利創新高，10月營收達62.44億元，雖然受到中國十一長假工作天數減少影響，月減10%，但年成長11%，仍是同期新高營收。（編輯：楊蘭軒）1141107