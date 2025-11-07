尖點Q3獲利季增39.6％ 已啟動擴產因應強勁需求
〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點(8021)今日召開法說會，展望第4季與2026年，尖點表示，依目前觀察主力客戶仍持續處於產業旺季擴增產能狀態，對於終端需求維持相對樂觀，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶。尖點已於今年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，2026年新的擴產計畫持續積極規畫中。
受惠於AI伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB層數與材料規格提升，帶動尖點第3季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達95%；鑽孔業務亦因終端需求提升，相關營收較今年第2季及去年同期成長，第3季亦因鑽針與鑽孔稼動率同步提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，皆較前1季度及去年同期成長，歸屬母公司業主的稅後淨利較前1季增加40.0%。
尖點第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去年同期增加21.5%；營業毛利為3.66億元，較上季增加22.8%，較去年同期增加37.7%，毛利率為31.3%，較上季增加1.9個百分點，較去年同期增加3.7個百分點；營業利益為1.86億元，較上季增加32.2%，較去年同期增加79.6%；淨利歸屬於母公司業主為1.09億元，較上季增加39.6%，較去年同期增加60.2%；每股盈餘為0.77元。
尖點前3季累積營收為30.69億元，較去年同期增加18.6%；營業毛利為8.93億元，較去年同期增加33.6%，毛利率為29.1%，較去年同期增加3.3個百分點；營業利益為3.99億元，較去年同期增加101.0%；稅前淨利4.05億元，較去年同期增加90.0%；淨利歸屬於母公司業主為2.40億元，較去年同期增加52.4%；每股盈餘為1.69元。
更多自由時報報導
焦點股》尖點：10月營收創高 股價噴出平歷史新高
中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
焦點股》華通：Q3賺贏上半年 早盤股價噴出逾7％
其他人也在看
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 5 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 12 小時前
旅天下通過上櫃案 最快明年第一季上櫃交易
櫃買中心6日召開上櫃審議會，通過旅天下（6961）上櫃申請案。依照目前時程推估，若一切順利，最早可望於明年第一季正式上櫃交易。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
鴻海、台光電營收成長！法人評等「這些個股」買進
[Newtalk新聞] 台股10月營收陸續公布，多數企業營運表現穩健，部分更優於市場預期，展現電子產業在AI、高階製程與新應用帶動下的成長動能。整體觀察，本月營收普遍受惠於AI伺服器、資料中心及高階零組件需求延續，部分傳統應用如PC與手機雖進入季節性淡季，但產品組合改善及高附加價值業務導入，仍支撐獲利表現。 其中，鴻海營收創同期新高，AI伺服器需求推升雲端業務占比；力智受惠業外挹注與產品線延伸，維持穩定獲利。以下是國泰證期今天(6日)早盤後解析市場聚焦個股表現與新動向。 1、鴻海 10月營收8,957億元，月增7.01%、年增11.29%，約達4Q營收預估36%，符合預期。電腦終端產品因新機與假期備貨成長，雲端、元件等產品年增逾15%。受AI機櫃拉貨帶動，雲端營收占比高，預估4Q營收季增20%，全年營收上看8兆元創新高。展望正向，維持買進評等。 2、力智 業外挹注，3Q25 EPS 2.36元優於預期，4Q25財測營收季持平，下半年營收將較上半年成長，短期毛利率目標維持35%上下。營運觸角從傳統PC/NB延伸至伺服器、資料中心與網通設備，估營運穩定成長，短期毛利率35%、長期40%目標新頭殼 ・ 1 天前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前