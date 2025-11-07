尖點Q3獲利季增39.6％ 已啟動擴產因應強勁需求

尖點董事長林序庭(左)與尖點總經理林若萍。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽針廠尖點(8021)今日召開法說會，展望第4季與2026年，尖點表示，依目前觀察主力客戶仍持續處於產業旺季擴增產能狀態，對於終端需求維持相對樂觀，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶。尖點已於今年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，2026年新的擴產計畫持續積極規畫中。

受惠於AI伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB層數與材料規格提升，帶動尖點第3季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達95%；鑽孔業務亦因終端需求提升，相關營收較今年第2季及去年同期成長，第3季亦因鑽針與鑽孔稼動率同步提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，皆較前1季度及去年同期成長，歸屬母公司業主的稅後淨利較前1季增加40.0%。

廣告 廣告

尖點第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去年同期增加21.5%；營業毛利為3.66億元，較上季增加22.8%，較去年同期增加37.7%，毛利率為31.3%，較上季增加1.9個百分點，較去年同期增加3.7個百分點；營業利益為1.86億元，較上季增加32.2%，較去年同期增加79.6%；淨利歸屬於母公司業主為1.09億元，較上季增加39.6%，較去年同期增加60.2%；每股盈餘為0.77元。

尖點前3季累積營收為30.69億元，較去年同期增加18.6%；營業毛利為8.93億元，較去年同期增加33.6%，毛利率為29.1%，較去年同期增加3.3個百分點；營業利益為3.99億元，較去年同期增加101.0%；稅前淨利4.05億元，較去年同期增加90.0%；淨利歸屬於母公司業主為2.40億元，較去年同期增加52.4%；每股盈餘為1.69元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》尖點：10月營收創高 股價噴出平歷史新高

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈

焦點股》華通：Q3賺贏上半年 早盤股價噴出逾7％

