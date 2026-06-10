尚和歌仔戲劇團【斷橋之後】 推出端午節應景好戲
尚和歌仔戲劇團持續以創新視角探索傳統戲曲的當代表現，將於六月十九至廿日在田和越茶席劇場推出經典田和越復刻五號作品【斷橋之後】，該劇以家喻戶曉的《白蛇傳》為創作基底，從「斷橋相會」之後展開全新故事篇章，聚焦於愛情、記憶與救贖之間的深刻辯證。透過歌仔戲細膩動人的唱腔與情感表現，引領觀眾重新走進這段流傳千年的傳奇故事，在熟悉的人物與情節中，看見全新的生命風景。(見圖)
主辦單位今(十)日說明，【斷橋之後】由尚和歌仔戲劇團團長梁越玲擔任編劇，該演出由劇團團員全數擔綱主要角色，展現尚和多年來深耕歌仔戲人才培育的成果；作為二○二六年復刻之作，梁越玲團長在保留原作情感底蘊之餘，重新注入創新元素，並特別設計觀眾參與部分-口白聲音演出，讓觀戲過程更具互動感與臨場感。
當歷經磨難的白娘子失去了記憶，忘卻了曾經刻骨銘心的愛情；而許仙面對失而復得卻形同陌路的愛人，又該如何選擇守護與放手？劇中透過細膩的人物刻畫，探討人們面對傷痛時的逃避與勇敢，以及愛情是否能超越時間與記憶的考驗。
這次演出延續田和越茶席劇場獨有的「沉浸式劇場體驗」，更結合觀眾參與式設計，讓觀眾不再只是坐在台下觀看故事，而是在近距離的空間裡感受角色呼吸、情緒與命運的流轉，甚至成為劇情推進的一部分；演員的一顰一笑、唱念之間的情感張力皆近在咫尺，讓戲曲表演更直接地觸動人心，觀眾得以與劇中人物共同經歷愛與失落的旅程。
演出場地田和越茶席劇場位於高雄美術館生活圈，在茶香縈繞與藝術氛圍交融之中，提供觀眾有別於傳統劇場的觀演體驗；在一盞茶的時間裡，粽香與茶香的交融間，細細品味【斷橋之後】所帶來的感動與省思。
誠摯邀請觀眾走進茶席劇場，在茶香與戲韻之間，共同見證一段關於愛、遺忘與重逢的動人篇章！
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