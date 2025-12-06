尚文凱代夫出征 白營恐爆內戰

尚文凱（前排中）將代替恐因「排黑條款」無法競選連任的丈夫歐陽儀雄，參選金門縣第一選區議員。（本報資料照片）

本屆立委選舉代表民眾黨參選金門區域立委、力拚女戰神陳玉珍的金門縣副議長歐陽儀雄之妻尚文凱，初登場雖鎩羽而歸，仍拿下1萬3177票的漂亮成績，令人對這位政壇素人刮目相看。尚文凱明年將「代夫出征」，參選金門縣第一選區議員，但同黨的31歲新秀楊霈璿也表態有意參選，且2人同一選區，恐將先掀起一波白營內戰。

金門縣議員第一選區包含金城鎮、金寧鄉及烏坵鄉，共有10席，現任議員中，除副議長歐陽儀雄與許玉昭恐因現行《公職人員選舉罷免法》中「排黑條款」無法再選，其餘8人如無意外，將力拚連任，對戰已表態參選的2位民眾黨政壇新秀尚文凱與楊霈璿。

尚文凱民國111年代表民眾黨參選金門縣區域立委，在丈夫歐陽儀雄深耕地方多年的穩固票源、以及時為民眾黨員的縣長陳福海全力協助拉票下，一舉拿下1萬3177票，雖然不敵國民黨「女戰神」陳玉珍破紀錄的2萬8846票，仍獲不少選民讚賞。

尚文凱已表態明年將「代夫出征」投入議員選舉，對於同黨同志楊霈璿也有意參選，會不會擔心「網內互打」分散票源？尚文凱表示，參選金門立委時得到許多鄉親朋友、黨部同志的支持與協助，這些善意她都銘記在心；縣議員是多席次選舉，很多面向都可以討論，不至於為此影響黨內同志之間的情誼。

民眾黨林憶君、林國成與張啓楷3位立委金門聯合服務處主任楊霈璿，111年也曾參選議員，雖獲得1221位鄉親的支持，卻成為落選頭，相當可惜；他也表示明年將再接再厲，先爭取黨內提名，團結白營選票與原有支持者，為民眾黨力拚首個金門縣議員席次。