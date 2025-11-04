尚有127億債務 張麗善：現階段無法普發現金

雲林縣議會三日總質詢，針對議員建議縣府普發現金，雲林縣長張麗善表示，雲林縣有六十五萬多人，若人人普發一萬元就要六十五億元，她雖已還債一百億元，但尚有一百二十七億元債務，縣府必須在財政有餘裕前提下，才能普發現金，但現階段雲林縣沒有條件普發現金。

張麗善指出，雲林縣是農業縣，農地不收稅，雲林縣一年稅收約四十億，人事費就將近一百五十億；雲林縣公共債務，從她上任時兩百二十七億，現已還債一百億，尚有一百二十七億。雲林縣過往虛列預算，監察院審計部一再稽核財政，必須在情況許可下，才能增加社會福利。

張麗善說，雲林縣之所以能夠增加班班有冷氣、水洗式智慧黑板、長青食堂從以往三千多個長輩，現在一萬五千多位長輩用餐、六十五歲以上中低收入、身心障礙、百歲人瑞健保減免等社會福利，是因為致力財政健全改善，獲得財政部肯定，財政健全化才能夠進行更多社會福利。