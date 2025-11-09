尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
編譯張渝萍／綜合報導
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。
目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋被吹得像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。
HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.
Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.
Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025
才受「海鷗」肆虐224死
綜合路透與《衛報》報導，菲律賓6日才脫離颱風「海鷗」，這個颱風造成菲律賓224人死亡，也在越南奪走5條人命。然而，菲律賓尚未從災害中恢復，今晚又要迎接另一個超級颱風「鳳凰」。預報指出，預計今晚將登陸奧羅拉省，全國包括大馬尼拉地區多地都宣布停班停課。
根據當局通報，「鳳凰」的持續風速達每小時185公里，陣風最高可達230公里，目前已挾帶龐大的雨帶席捲呂宋多地，造成多地淹水。從X上可看到，已有觀測網站與當地媒體上傳「鳳凰」帶來的強大風雨，不僅造成多地開始嚴重淹水，甚至風勢太強，將吊橋吹得激烈晃動，場面怵目驚心。
已撤離90萬人
當地已對東南部與中部地區發布最高等級的第5號風力警報，包括卡坦端內斯省（Catanduanes）、甘馬粦省（Camarines Sur）與奧羅拉省；而大馬尼拉地區及其鄰近省份則發布第3號強風信號。目前也已撤離東部與北部地區約90萬人。
國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）已呼籲位於颱風路徑內的居民遵守撤離命令，警告拒絕撤離是「危險且違法」的行為，「我們要求大家提前撤離，避免最後一刻才進行救援，因為那樣會危及警察、士兵、消防員和海巡人員的性命。」
鳳凰已是今年侵襲菲律賓的第21個颱風，該國平均每年約遭遇20個。此颱風可能進一步加重救災壓力，因為當局仍在協助「海鷗」倖存者與重建社區。
官方表示：「我們希望這次不要出現傷亡。」軍方已調派約2000名原本參與野外訓練的士兵，投入人道救援與災害應變工作。
宿霧搜救暫停以防救難人員受困
在上一個颱風重災區宿霧救援的官員達文（Myrra Daven）向法新社表示，這場即將來襲的颱風，迫使當局暫停該省的搜救行動，該省占了「海鷗」死亡人數的近七成，「我們被命令於今天下午3點暫時停止搜尋、救援與遺體尋獲作業。」她表示：「我們不能讓救難人員的安全受到威脅，我們不希望他們成為下一批罹難者。」
在北呂宋的伊莎貝拉省（Isabela），數十個家庭暫住在臨時改建為避難中心的籃球場內。
50歲的桑切斯（Christopher Sanchez）與家人一起逃離後說：「我們在新聞上聽說颱風非常強，所以提前撤離……我們把東西放在屋頂上，因為每次颱風來我們都會來這裡避難，我們家就在河邊。以前的風災中，洪水會淹到超過人的高度。」
他說，「我們很怕，我們帶著孫子和孩子，全家都在避難中心。」
Flooding hits different barangays in Pandan, Catanduanes, on Sunday, November 9, 2025, due to Super Typhoon Uwan (Fung-wong). #UwanPH Photos from Pandan MDRRMO
For more updates: https://t.co/KWA9EmyTaP pic.twitter.com/EhhLyZ0Zq3
— Rappler (@rapplerdotcom) November 9, 2025
風雨強勁 400航班取消
根據路透記者報導，伊莎貝拉當地天氣惡劣，烏雲密布使整個省籠罩在灰色陰影中，強風使樹木劇烈搖晃，大雨拍打著車窗，出門變得困難。
根據民航主管機關的資料，近400個國內與國際航班已被取消。
