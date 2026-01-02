尚比亞開非洲首例 接受中資礦企以人民幣支付稅款

《彭博新聞》報導，非洲第二大銅生產國尚比亞，已開始接受中國礦業公司以人民幣繳納礦業權利金與相關稅款，成為非洲首個確認官方接受人民幣作為礦業稅收支付貨幣的國家，顯示人民幣在非洲的實際使用正進一步擴大。

報導指出，尚比亞央行日前回覆電子郵件詢問時證實，使用人民幣支付的作法自2025年10月開始實施，並表示這項措施有助於分散外匯準備結構，並降低尚比亞償還對中國債務的成本。

尚比亞央行說明，由於尚比亞有大量銅礦出口至中國，中國礦業公司本就從對中出口中取得人民幣收入，因此以人民幣繳稅在實務上具備可行性，也有助於央行累積人民幣外匯存底。

對中國負債重國家接納人民幣意願高

如此一來，尚比亞即成為是非洲第一個確認接受以人民幣繳納礦業稅款的國家。

北京近年來積極推動人民幣國際化，非洲正逐漸成為其關鍵戰場，尤其是在對中國負債較重的國家。肯亞今年已將其欠中國的美元貸款轉換為以人民幣計價的債務；衣索比亞也開始就類似安排進行磋商；尚比亞則表示，將考慮跟進。

尚比亞央行早在2018年便推出規定，要求礦業公司出售美元給央行以繳納權利金，並於2020年將規定擴大至所有礦業稅款，這是政府在外債快速攀升、美元儲備承壓之際，強化美元存底的措施之一。

人民幣接受度視央行準備政策而定

如今，礦業營運商可選擇出售美元或人民幣給尚比亞央行以完成稅款繳納。為配合這項變革，央行已經開始公布官方的人民幣兌克瓦查(ZMW)匯率(目前約 1人民幣兌3.19~3.24克瓦查)。

跨國大型律師事務所Dentons尚比亞分所的資深合夥人賈拉西(Joseph Jalasi)表示：「人民幣在實務上的接受程度，將取決於尚比亞央行的準備管理政策、定價機制以及對市場的操作指引。」

根據統計，加拿大礦業公司第一量子礦產與巴里克礦業(First Quantum Minerals)在2024年時合計約占尚比亞銅產量的三分之二。不過，正值銅價創下自2009年以來最大的年度漲幅之際，包括中國有色礦業集團(China Nonferrous Mining Corp.)在內的中資礦業公司，正投入數十億美元擴大銅產量