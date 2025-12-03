《尚氣》女星自爆「在廣州有整條街」！親揭家族秘辛：全被親戚瓜分走

娛樂中心／綜合報導

43歲的香港前TVB花旦陳法拉近年成功進軍好萊塢，曾在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演梁朝偉的妻子，演藝成績亮眼。她出生於中國，14歲時與家人移民美國，2005年代表紐約參加華裔小姐並拿下亞軍。港媒長期盛傳她家世不凡，祖父陳玄是知名聲樂家、祖母則是華僑。

女星陳法拉。（圖／翻攝自IG @falachenfala）

根據港媒報導指出，近日陳法拉為主演電影《贖夢》返到廣州宣傳，卻意外談起家族往事，大方證實外界傳聞，透露祖母的老家在廣州番禺，家族曾在市中心擁有不少房產，甚至「有一整條街的單位」。不過她坦言，由於與這些親戚平時少有往來，某位親人過世處理遺產時，其他家族成員都分到房產，唯獨她們家因聯繫不上，完全沒有被通知。

陳法拉笑說：「之前家族在市中心有房子，但後來都不知道去哪了。後來有親戚過世，其他親戚都分到很多單位，卻沒通知我們。」她也認了和遠房親戚已無從聯絡，加上多年來都居住海外，推測可能因此被忽略。網友則推測，這些家產本就屬於祖母與舅公那一支，外孫女未必列入分配範圍，才會出現「沒通知」的情況。

感情方面，陳法拉曾有兩段婚姻。她2007年與富二代薛世恒秘婚，6年後離婚；2019年再嫁法籍丈夫 Emmanuel Straschnov，婚後育有一對子女，一家四口生活低調而幸福。如今她在好萊塢逐步站穩腳步，戲約不斷，此次返鄉宣傳意外掀起話題。相關訪問曝光後，不少網友驚呼家族背景超狂，也有人笑說：「整條街分光還能講得這麼淡定，太可愛了」、「遠親真的很容易失聯」、「女神心態超好」。

