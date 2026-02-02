尚立集團成功導入SAP Cloud ERP Private 打造全球營運中樞加速AI智慧轉型

▲尚立集團導入 SAP Cloud ERP Private 打造全球營運中樞。尚立集團董事長簡剛民表示，集團將營運數據的即時掌握度，視作領導層即時決策和驅動未來內部 AI 模型訓練的重要基礎。

【記者 高鐿玲／台北 報導】SAP 台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布，電子產業供應鏈服務商尚立集團成功部署 SAP Cloud ERP Private，實現全球營運核心雲端同步管理，驅動集團朝向「從資料到決策、從營運到服務」的全方位智能轉型。長期深耕多角化經營的尚立集團，業務橫跨電子 IC 通路、AIoT 智慧監控、智慧生活、智慧餐飲與 AI 邊緣運算等領域，藉由攜手 SAP 打造全新 ERP 系統，建構數據資產並奠定商業智慧決策的關鍵基石，拓展「立足台灣、佈局亞洲」國際策略，加速實現全方位智能體系願景。

尚立集團深耕半導體與電子零組件產業四十多年，從電子通路商轉型橫跨科技與生活應用，營運版圖擴展至東亞、東南亞及印度。因應跨國據點擴張與商業模式多元化，舊有 ERP 系統難以負荷日益複雜的營運需求，導致全球庫存需仰賴人工彙整而數據嚴重滯後。此外，新興的餐飲零售事業流程異於其他事業群，造成作業流程與財務月結週期拉長。為落實智慧化藍圖，尚立決定導入 SAP Cloud ERP Private，制定全球標準化流程以打破資訊孤島，打造集團即時透明的「神經中樞」，強化各事業群的協作綜效，為 AI 商機構築穩固基礎。

綜觀 ERP 轉型進程，尚立集團董事長簡剛民指出：「尚立相當重視營運數據的即時掌握度，並將其視作領導層擬定即時決策，以及驅動未來內部 AI 模型訓練的重要基礎。我們在 9 個月內順利完成跨國、跨公司同步上線，得力於 SAP 及合作夥伴英渥德顧問團隊深厚的專業經驗，對應 SAP 全球最佳實務，重新梳理集團各子公司作業流程，建立標準化規範，並利用雲端架構優勢打造支撐集團各事業體的營運核心架構，減輕長期維運人力負擔，為日後成長提供關鍵動能。」

SAP 全球副總裁暨台灣、香港與澳門總經理陳志惟表示：「面對地緣政治變局與供應鏈重組新常態，台灣企業加速全球化與多角化佈局，分散風險並尋求新成長動能。尚立集團正是此趨勢下的典範，展現極佳技術底蘊及轉型韌性，從單一事業跨足龐大事業群，成功深耕台灣並放眼亞洲。透過導入 SAP Cloud ERP Private，尚立集團成功建立集團的「神經中樞」，打造整合商業應用、數據與 AI 的智慧核心，打破跨國疆界與業態藩籬，展現靈活應對變局能力，並全面加速 AI 與前瞻創新應用落地。」

SAP Cloud ERP Private 上線後，為尚立集團帶來四個關鍵效益。首先是 100% 統一全球物料編碼，確保所有據點掌握相同成本與零件資訊。其次，集團旗下尚碩生活的餐飲零售業務，透過自動化扣帳使餐飲庫存準確率躍升至 97%，財務月結效率大幅提升 3 倍，釋放人力專注於高價值分析。第三，尚立電子通路事業達成全球訂單與庫存 98% 同步，降低呆滯風險，強化一站式服務優勢。以及，尚茂智能的專案成本管控能力獲得強化，有助於精準評估成本效益，使 AI 與邊緣運算投資更有所依據。

邁向「第五個十年」，尚立集團致力於成為 AI 時代的資源整合者，將持續深化 SAP 系統應用，驅使集團朝向商業智慧自動化經營。此外，尚立將擴大台、日合作項目，立足熊本並聚焦智慧醫療、照護及商業領域，建構 AIoT 與邊緣運算之商業智慧生態系，提供企業與社會高附加價值服務方案，開創下個十年商機，鞏固永續國際競爭力。如欲了解更多成功案例故事，歡迎造訪：https://url.sap/tq0a3c（照片記者高鐿玲翻攝）