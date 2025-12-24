尤伯祥稱「權力的天性是任性」 昔遭陸正父痛批影片被挖出

大法官尤伯祥。（本報資料照片）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版的6人門檻，遭網友嘲諷「五老星」。其中大法官尤伯祥表示「權力的天性是任性不願受拘束」，被藍委王鴻薇直嗆「不知所云」。昔日陸正撕票案家屬痛批尤伯祥昧著良心謀私利的影片也被挖出，引發熱議。

尤伯祥的協同意見書共有6大重點，第6點聲稱：「自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，必須以現有總額審理本案並作成判決」。尤伯祥認為，「權力的天性是任性而不願受到拘束」，即使是民選政府也常想擺脫憲法的約束，若沒有一套有效的機制，抑制民選政府掙脫憲法約束的衝動，即使是人民制定的憲法也注定淪為「政治宣言」。

對此說法，國民黨立委王鴻薇看了直呼「不知所云」。5萬追蹤的粉專「觸極者」則質疑「這就是你們連『舊版』憲訴法都不願意遵守的原因？」

姊妹粉專「觸極者-有畫直說2.0」PO出《中天新聞》影片，陸正父親陸晉德受訪時痛批尤伯祥等律師昧著良心，「你們在幫那個犯人、幫那個罪犯在辯護！你們在謀求你們自己的私利！你們得到私利了沒有？」尤伯祥謀到了大法官，跟任命他的人是同路人、「一丘之貉！」

網友表示「法律幹什麼用的？不就是限制權力的擴張嗎？」、「犬到最高點，賴的舔狗」、「不論新舊都違法釋憲」、「找熊貓當大法官還比你們夠格」、「問題是你是大法官，不是政客」、「作為公務員，看到大法官這樣真的啼笑皆非」、「因為利益就作賤自己去當走狗的人不少」。

