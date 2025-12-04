尤努斯基金會10週年 推動永續三零願景

記者曾振祿／桃園報導

在全球氣候變遷與經濟挑戰交織之際，台灣尤努斯基金會日前於茹曦酒店盛大慶祝成立10週年，並舉辦「永續論壇：三零世界」，持續推動諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯教授所倡議的「零淨碳排放、零貧窮、零失業」三零願景。活動獲得鴻海集團支持，鴻海榮獲首座「永續天使1號」殊榮，路廣大永續顧問中心則獲「永續天使2號」，展現臺灣企業界對社會創新的強力承諾。

論壇吸引前行政院長毛治國、外交部前司長邱仲仁、致理科技大學學術副校長楊雅棠等多位產官學界重量級貴賓與會。現場特別播放尤努斯教授專為活動錄製的演說影片，他強調「三零世界」並非遙不可及的夢想，而是可以透過社會企業與教育一步步實現，深深啟發所有與會者。

廣告 廣告

鴻海教育基金會執行長汪用和分享鴻海如何運用科技教育資源，幫助弱勢學童提升數位能力與未來競爭力。論壇並以「青年、AI科技、永續創業」為主軸，探討新一代如何在人工智慧浪潮中創造兼顧獲利與社會影響的創業模式，呼應全球永續發展趨勢。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，10年來基金會始終秉持尤努斯「讓每個人都有機會成為創業家」的核心精神，未來將以教育為核心引擎，持續推動三零目標，讓臺灣成為亞太地區社會企業與永續發展的領頭羊。執行長王絹閔則感動地說，這10年只是起點，期待與更多企業、公益夥伴攜手，讓三零願景從臺灣出發，影響全世界。

獲得「永續天使2號」的路廣大永續顧問中心副總經理王智媛分享，中心位於桃園八德，長期協助失業及轉職婦女接受永續發展與碳盤查專業培訓，不僅幫助她們重返職場，更讓她們成為推動企業淨零轉型的重要力量。她強調，每一位重新站起的女性，都是永續未來最堅實的基石。