尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司捐贈三萬元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會

尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司捐贈三萬元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，五日捐贈三萬元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所，支持弱勢家庭及兒少照顧服務。

社會局長郭乃文表示，尤拿髮藝成大館董事長陳錫銘及台灣瀧川有限公司總經理黃榮漢長期關心社會議題，不僅以專業技術服務市民，更以實際行動關懷弱勢族群，每一分捐款都將化為助人的力量，幫助更多需要關懷的家庭與孩子。

陳錫銘說，每一次剪髮、每一場造型，背後都有許多故事。未來將持續參與公益剪髮，美髮不僅是外在的服務，更希望為社會帶來正能量，用愛心讓城市變得更美好。

台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所主任李保良感謝尤拿髮藝成大館及台灣瀧川有限公司的善舉，這筆捐款不僅是一份資源，更是一份關懷，將用於支持弱勢家庭生活補助與青少年課後照顧服務。