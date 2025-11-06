尪不捨她生產「表情撕心裂肺」偷去結紮 織織讚：好勇敢

織織今年8月正式公開老公長相。（翻攝織織IG）

知名網路漫畫家織織分手交往超過16年的男友賴賴，遇到現任老公並在今年順利產下女兒「栗子」，今年8月間才公開老公長相，並放閃甜喊「我嫁了我喜歡的人」，織織常在社群分享家庭生活，昨（5日）曝光老公突然自己跑去結紮，還對她說，想起產台上織織「撕心裂肺的表情」就無所畏懼，讓織織直讚「他好勇敢」。

織織昨（5日）在IG限動分享，突然收到老公傳來的手術照，並對她表示，「我躺在手術台，一想到你那時候撕心裂肺的表情，我就無所畏懼地跟醫生說開始吧」，織織也說明，老公突然獨自完成結紮手術，讚「他好勇敢」。

廣告 廣告

織織2023年和賴賴分手後，對於感情相當低調，2024年底無預警宣布懷孕，外界才得知她有新戀情，她也在今年順利生下女兒「栗子」，原本不露臉的老公，今年8月間也透過孕婦寫真正式公開，此後她更不藏私分享家庭生活。

對於老公結紮，織織也透過文字說明自己一直都是「一胎派」，因為自己的手足體驗太差、也難保自己完全不偏心，所以對於只生一胎沒有懸念。織織還更新一個小插曲，在她要協助老公在傷口貼上防水膠布時，一看到大象造型膠布，兩夫妻都笑成一團，相當幽默。





更多《鏡新聞》報導

斬16年情遇真命天子！ 織織首曝光老公長相甜喊：嫁了喜歡的人

昔嗑藥狂歡小三暴斃！押尾學罕上節目談獄中生活 社群曬兒變奶爸

黃明志遭通緝 謝侑芯經紀人曝「18小時空白」：是否有其他人