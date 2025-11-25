尪偷吃相識60年女同學！40年糟糠妻「抓姦」聽音檔：可以摸了 淚告小三

記者羅欣怡／桃園報導

桃園人妻發現結婚40年的丈夫，與相識60年的國小女同學外遇。（示意圖／pixabay）

桃園一名人妻小美（化名）察覺結婚40年的丈夫大力（化名）近來舉動詭異，多次晚歸、神情閃爍，查看車內紀錄與音檔後，竟赫然發現丈夫與相識60年的國小女同學小花（化名）在車內有多次親密互動，不僅互稱「老公」，小美怒不可遏，認為婚姻遭受重大傷害，遂向小花提告，要求賠償精神損害100萬元。桃園地院審理後認為，小花確實侵害小美的配偶權，判賠10萬元，全案仍可上訴。

判決指出，小美與大力長年婚姻穩定，但小花在明知大力已婚的情況下，仍於114年3月24日、3月27日及6月4日等多日與大力在車內互動親密，對話曖昧，兩人關係長達7至8個月，已對小美的婚姻構成實質破壞，因此小美依法提出精神慰撫金請求。

面對訴訟，小花否認有不正當關係，強調兩人只是認識60多年的國小同學，加上她從事保健食品銷售，大力是老客戶，當天同車只是因課程與出遊需要接送。她堅稱雙方沒有超過一般朋友的界線，錄音中的語氣則是開玩笑。

不過，法院在檢視小美提供的錄音後，卻發現小花稱呼大力「老公」，並說出「可以摸了」、「你怎麼沒有想我？」等語句，大力也回應十分自然，甚至雙方還討論「我們這樣也7、8個月了欸」，大力回答「對啊」、「半年啦」，顯示兩人關係非同一般。

法院指出，若兩人真如辯稱只是朋友，不可能會出現需要擔心被別人「加油添醋」、或討論是否要向他人坦承關係的對話，可見小花說詞與錄音內容明顯矛盾，可信度不足，其行為也已明顯超越社交範圍，侵害小美的配偶權益。

法官最後依雙方身分與經濟狀況衡量，小美為工廠負責人、年收約百萬元；小花則為保健食品銷售員，月收約2至3萬元，認定10萬元慰撫金較為適當，判小花賠償小美10萬元。

