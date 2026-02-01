尪偷腥激戰女鄰居…家醜傳遍鄰里！她欲罷不能登門跟正宮提議：丈夫借我

記者陳弘逸／高雄報導

男子跟女鄰居偷情長達半年，女方親自登門，跟正宮提議「租借丈夫」。（示意圖／PIXABAY）

高雄男子大壯（化名）結婚多年，竟跟女鄰居小萱（化名）偷情，還多次發生性行為，甚至鬧到小三親自登門，跟正宮小美（化名）提出「租借丈夫」的荒謬要求，被分手後，還心有不甘，四處在鄰里散佈外遇家醜。小美不堪其擾，提告求償，法院判小萱應賠40萬元，精神慰撫金；此外，因大壯曾有寫悔過書，載明如再犯，願意賠償全部財產，但法院認定，他須跟小三分擔二分之一賠償，可上訴。

判決指出，女子小美（化名）跟男子大壯（化名）結婚多年，未料，2023年6月起至12月丈夫跟女鄰居小萱（化名）偷情，還多次發生性行為，甚至親自登門，提出「租借丈夫」的荒謬要求。

此外，小萱跟大壯分手後，仍心有不甘，到小美家中噴漆、對丈夫提告妨害自由、恐嚇，甚至跟鄰里散佈外遇傳聞，讓她不堪其擾，精神上受有巨大痛苦，因此提告小三求償200萬元精神慰撫金。

小萱坦承跟大壯發生過性關係，但矢口否認向鄰里散佈「小美家醜」或要求「租借丈夫」，至於噴漆的行為，是她跟男方的財務糾紛，已賠償2萬元達成和解，以此抗辯，請求駁回訴訟。

綜合相關證據，小萱侵權行為明確，法官審酌，小美小學畢業，已退休，退休前以攤商為業，目前依勞保年金、子女扶養維持生計，名下有股票投資數十筆；至於小萱大學畢業學歷，目前無業，名下2筆不動產、1部機車，有10數筆股票投資。

法官審酌，雙方身分地位、經濟狀況，判決小萱應賠償40萬元精神慰撫金；此外，大壯曾有寫悔過書，載明如再犯，願意賠償全部財產，給妻子小美，並有簽名蓋手印，因此，丈夫需跟小三分擔二分之一賠償，可上訴。

