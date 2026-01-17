尪出軌反被判「拍片道歉」！她每日一爆 網跪求加碼

河南一名人妻因公開揭發丈夫外遇遭判侵害名譽，法院裁定須連續15天向出軌丈夫道歉。（圖／翻攝自抖音 娜姐重生）





中國河南省一名牛姓女子發現丈夫高姓男子出軌韓姓女同事，蒐證後將相關內容上傳網路。高男事後反控侵害名譽並勝訴，法院判牛女須公開道歉15天。牛女卻在道歉影片中以反諷方式，公開丈夫給小三的消費紀錄及兩人工作身分，引發網友熱議。

她發現丈夫出軌遭反告 要求她公開道歉

根據陸媒報導，河南一名牛姓女子意外發現高姓丈夫與韓姓女同事長達5年的婚外情，隨即將相關出軌證據公開至網路。高男事後以名譽遭侵害為由提告，法院認定牛女在公開平台指控他人已構成侵權，判決她須連續15天在抖音等社群平台發布道歉聲明。但法官也暗示，道歉的執行方式可視情況彈性調整。

牛女透過抖音發布「道歉影片」狂曬丈夫出軌證據。（圖／翻攝自抖音 娜姐重生）

敗訴後，牛女於12日在個人抖音帳號「娜姐重生」上傳影片，表示將依照法院判決，自13日起每天更新一次短片，公開向丈夫「道歉」。不過，有網友質疑她首日的道歉內容過於籠統、誠意不足。牛女隨後在隔日影片中進一步點名，高男任職於河南省義馬市耿村煤礦機電一隊，對象則是已婚的韓姓女同事，並以諷刺語氣影射高男「滿足職工物質與生理需求」。

表面道歉、實則開嗆 引網友支持

不少網友以「監督道歉」為名持續拱火，不僅要求牛女每天補充丈夫出軌的更多細節，還「貼心」提醒她如何避開侮辱性字眼與敏感內容，避免再度引發侵權爭議。不過，報導指出，律師杜潔提醒，牛女若在道歉影片中清楚揭露丈夫的真實姓名、任職單位等個資，恐涉及侵害名譽權與隱私權，反而可能再度吃上官司。

至於裁定牛女須公開道歉15天的承審法官，則意外獲得不少網友讚賞，認為其判決兼顧法理與情理，被形容為「最懂法律的神隊友」，反而透過判決讓被告得以替自己發聲。

