尪外遇仍攜手走下去！爆離婚神通少東 孫正華傳拿2億恢單

現年50歲的前名模孫正華，曾主持藝術、時尚、設計等節目，不過自從與「神通集團」少東老公苗華斌結婚後逐漸淡出螢光幕，不過如今有週刊就報導，夫妻倆雖10多年前挺過外遇風波，但現在貌似已結束婚姻關係，且女方至少拿了2億元恢復單身。

孫正華。（圖／翻攝自正華的風格玩家臉書）

苗華斌14年前傳出和按摩店的劉韋欣扯上關係，兩人還生下了一個孩子，孫正華發現後一狀告上法院，法院最終判決孩子得由劉韋欣照顧，不過苗華斌應認領女兒，先付46萬元，之後每個月要再給3萬元的撫養費，但沒有監護權。

據《鏡週刊》報導，苗華斌在庭上承認自己和劉韋欣有過親密關係，甚至還說「講上床10次是最低限度」，但劉韋欣不承認，只承認發生過2次關係，且都還是被強迫的。

夫妻倆雖然在這段婚外情後，仍持續走下去，不過今報導中提到，最近投資圈討論最熱烈的花邊新聞，是在懷疑他們倆已經在2年前離了婚，且孫正華至少拿了2億元恢復單身，但這個消息未獲證實。

據悉，孫正華在社群上分享與苗華斌之間的合照，已經是2022年的事情，當時兩人連袂出席活動，但事隔3年，這段關係是否生變，有待當事人出面證實。

