尪年薪300萬妻爽當貴婦 隱瞞多年辛酸秘密曝光她驚覺戶頭只剩24萬
日本一名49歲人妻山田櫻子（皆化名）最近勇敢分享自己「只享福、不理財」的慘痛教訓。24年前，她嫁給了在大公司擔任高層、年紀長她一輪的丈夫光武，當時丈夫的年薪一度飆破1,500萬日圓（約300萬新台幣），櫻子便心安理得地當起了全職太太，從沒為「錢」操過心，覺得這樣的生活會永遠持續下去，沒想到某天生活卻突然陷入財務窘境。
高薪主管淪約聘員工
根據日本網站THE GOLD ONLINE報導，光武的收入如同大多數職場人士，在五十多歲達到頂峰後便開始走下坡。在他55歲那年，他被「請下」了管理職，薪水立刻暴跌4成，隨後公司經營狀況不佳，收入更是雪上加霜，等到60歲時又轉為約聘員工，收入縮水只剩450萬日圓（約新台幣90萬元），為了維持他一家之主的尊嚴，光武始終對太太守口如瓶，沒有透露收入急劇縮水的事實。
退休金大幅縮水家庭面臨破產
然而，長期的家庭支出早已入不敷出，財務壓力日漸沉重。2年後，雖然大女兒順利畢業，但小女兒還有3年的學費要繳。光武的退休金大部分都拿去繳房貸，戶頭裡只剩下區區120萬日圓（約新台幣24萬元）微薄積蓄。面對山窮水盡的困境，光武最終只能硬著頭皮向櫻子全盤托出，這如同晴天霹靂般的真相，讓櫻子措手不及，這才驚覺原來丈夫退休後，每個月只能領到微薄的18萬日圓（約新台幣3.6萬元）養老金。
財務透明才能管理家庭資產
為了避免整個家庭陷入財務危機，夫妻倆當機立斷決定全面「勒緊褲帶」、大砍開支。櫻子也立刻對丈夫喊話，就算65歲退休也不能閒著，自己也會立刻出去找一份薪水更高的工作來分擔。這個慘痛教訓提醒大家，家中財物若只依賴一個人的高薪撐著，且家務財權由一方獨佔且缺乏有效溝通的家庭結構，其實是危機四伏。真正的安全感是建立在夫妻財務透明化，一起管理好家庭資產，並未雨綢繆，提早佈局未來。
更多鏡週刊報導
88歲退伍老兵超市打工 淒涼感人故事曝光網捐4700萬助他退休
夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢 半年後下場悽慘後悔了
他白手起家35歲賺到170億 不買名車豪宅繼續租屋退休生活曝光
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 5
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 15
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
《金融》大神專訪／退休師存18檔年領250萬息
【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打時報資訊 ・ 1 天前 ・ 6
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
外資狠砍萬張！廣達收跌近3%失守270元大關 分析師：買點來了
代工大廠廣達（2382）昨日遭外資狠砍1萬4,501張，終止連11日買超態勢，今（17）日開盤以269.5元小幅下跌開出後，股價持續走弱，終場收在265元、跌幅2.93％，失守270元大關。不過，運達投顧分析師陳石輝指出，今日的拉回反而提供短線偏多操作的進場機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 9
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 49
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美光財報激勵華邦電逆勢上揚！十銓卻跌破半根 均遭入列12檔注意股
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導台股昨（18）日收盤下跌56.64點，收在27468.53點，跌幅0.21%，而雖然記憶體股昨為漲跌互現，不過受惠於記憶體大廠美光的2026...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 1 天前 ・ 10