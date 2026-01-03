尪想試「台灣本土車」留言神秘代碼41712 人妻求救老司機一看秒懂

一名人妻看到老公在疑似試車的帳號下留言響應，懷疑對方不忠。（示意圖，Shutterstock／達志）

無論男女，當覺得不「性福」、感情變淡的時候，都會忍不住在外面偷吃或約砲。近日就有一名人妻貼出一張截圖，只見老公回了神祕代碼「41712」，詢問這是不是出軌？許多老司機一看秒懂，直說太明顯了。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」貼出截圖，只見一名看似拍賣中古車的帳號在Threads上PO文「台中台灣本土性能車，車長168、車重50、車燈D-E，賞車地點台中，通關密碼41712」，底下有不少人熱烈回應，而第一個留言「41712」的就是自己的老公。

一名看似是試車帳號的邀約車主，原PO丈夫第一個留言「通關密碼」，老司機們一看秒懂。（圖／取自毒姑九賤婆媳討論區）

原PO質疑，圖中留言的就是她的老公，請問這是不是約砲的？詢問大家看法。不少老司機一眼就看破，反串留言：「不知道是什麼車，一定是稀有的型號」、「不是，是車商活動，還有機會抽中PHV的弟弟，HPV帶回去」、「搞不好是ADSL加上梅花」、「我只能說，這是『試車』活動」、「別想太多，他只是想要換一台讓你做起來更舒服的車而已，關鍵字是做不是坐」、「試車，試開後可能會生病」、「果然這邊一堆懂車的好兄弟」、「只是喝茶而已啦」、「蓋棉被純聊天」、「約跑而已，不要緊張」、「這台車規格很高啊」。

也有許多人認真回應：「不要懷疑，就是」、「事吧，我以前賣車的，怎麼不知道這種賣法」、「剛拿給我老公看，他說絕對是」、「大膽一點，相信自己的直覺」、「這簡單，請他帶妳一起賞車」、「看來他的排氣管應該快督進去了」、「這麼明顯就不用猜了，直接分吧」。

