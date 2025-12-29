尪拋家棄子同居前妻10年「辯對方長期臥病」嗆：分我一半財產就離

社會中心／苗栗報導

人夫以照顧生病前妻為由多年不返家，人妻心死求離婚。（示意圖，非當事者／pexels）

苗栗一名人夫婚後長期離家，竟是為了與「前妻」同住，理由是對方生病需照顧，讓現任妻子獨守空閨逾10年。人夫甚至在法庭上開條件，要求妻子分出一半財產才肯簽字離婚。苗栗地院審理後，認定婚姻已名存實亡且丈夫責任較大，判決准予離婚。

判決書指出，這對怨偶於2009年結婚，育有一名已成年子女。人妻控訴，丈夫婚後竟長期居住前妻家中，與她及孩子分居兩地。丈夫僅偶爾返回位住處短暫休息或洗澡，雙方分居超過10年，早已無夫妻之實。人妻痛訴丈夫不僅未給付生活費，更對家庭不聞不問，形同惡意遺棄，因此心死訴請離婚。

面對指控，人夫在法庭上辯稱，是因為前妻長年臥病、需要人照顧，才會每天去前妻家住宿。他反駁指稱自己每晚仍會回家待半小時至數小時，是妻子更換門鎖才導致他無法返家，雙方分居僅約5年。

此外，人夫更主張，婚後自己將收入交由妻子管理，供其在家鄉置產，現居住的房屋也是他購入法拍屋後贈與登記在妻子名下，現在他年事已高、無財產維持生活，強硬表示：「如果願將財產一半給予我，才同意離婚。」

法院傳喚夫妻的子女作證，孩子證實父親確實長年未返家居住，彼此生活互不聞問。法官審酌後認為，人夫長年選擇與前妻同住，僅偶爾短暫返家，對現任妻子與家庭情感疏離，且在法庭上僅在乎財產分配，未見挽回婚姻的誠意。

法官認定，雙方婚姻僅存外觀，實質上已無共同生活可言，且造成婚姻破綻的主因在於人夫長期忽略家庭經營，其可歸責程度較高。最終依《民法》第1052條第2項規定，主張兩造間有難以維持婚姻之重大事由，判決准予離婚；至於人夫要求的剩餘財產分配，並非本案訴訟標的，需另循法律途徑處理。

