尪插管才能活！女星忍痛「放棄治療」原因曝 遭兒怒問：為何不救

79歲港星陳嘉儀曾演出《金枝慾孽》、《寫意人生》、《小婦人》等多部膾炙人口的影視作品，2008年底合約期滿後，她離開經紀公司，逐漸淡出演藝圈。近日，她接受訪問，談及2019年時，丈夫的身體狀況急轉直下，為了不讓丈夫受病痛折磨，決定放棄治療，但這個舉動卻被兒子質疑，「為何不救爸爸？」

陳嘉儀接受港媒訪問透露，2019年丈夫因糖尿病引發心臟、腎臟等多重器官衰竭，病情急轉直下。醫師告知，若進行喉嚨插管治療，僅能勉強延續數日生命，卻無法逆轉病情。

陳嘉儀兒子無法諒解她的決定。（圖／翻攝自YouTube頻道汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

考量插管可能會讓丈夫承受更多痛苦，陳嘉儀最終拒絕醫護人員的建議，選擇放棄搶救，讓丈夫順其自然離世。然而，這項決定事前未與兒子充分溝通，事後也因此遭到兒子質疑，「為什麼可以救，但你不救爸爸？」

這句話讓陳嘉儀至今仍承受極大的心理壓力。儘管如此，她坦言並不後悔當時的選擇，「我覺得我是對的，將來我死的時候，我也告訴我的小孩，我想要有尊嚴地離開。」

丈夫過世後，陳嘉儀獨自定居珠海，起初常以淚洗面。直到有一次照鏡子時，她驚覺自己面容憔悴，認為那並非丈夫希望看到的模樣，才下定決心振作起來。此後，她開始規律運動、嚴格監測血糖，並告訴自己，要代替丈夫「好好活、活得久一點」。

