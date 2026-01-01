尪是餐飲老闆！桃園嬌妻偷吃廚師主管 房間內喊「要尿尿」呻吟被錄下

（記者洪承恩／綜合報導）桃園一名經營餐飲業的人夫發現，妻子小雪（化名）在婚姻存續期間，竟與廚師主管阿力（化名）發展不正當關係，對方多次將小雪帶回住處發生親密行為，最終導致家庭破裂。法院審酌情節後，判廚師須賠償人夫精神慰撫金60萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，人夫與小雪結婚多年，育有三名子女，家計主要由人夫負擔，月收入約20萬元。不過，小雪未恪守婚姻忠誠義務，與明知其已婚的阿力往來密切，並在2024年間多次前往對方位於桃園的住處發生性行為，直到不倫關係曝光，婚姻也因此走向破裂。

示意圖／一名人妻偷吃廚師主管，在房間內喊出「要尿尿」及「不要會痛」等話語，全被廚師女兒錄下。（擷取自免費圖庫Pixabay）

案件的關鍵證據，來自被告阿力的女兒。法院查明，其中一次發生關係時，女兒人在家中，清楚聽到樓上房間傳出明顯屬於男女親密互動的聲音，當下以手機蒐證，除了錄下「不要會痛」、「我要尿尿」等聲音，還錄下女子離開時的相關畫面。法院勘驗後認定，錄到的聲音與影像並非求救或衝突情形，而是足以證明不倫行為的存在。

面對指控，阿力否認影片與對話的證據力，並主張所謂配偶權並非受法律保障，甚至認為應優先尊重個人性自主。不過法官指出，通姦雖已除罪化，但婚姻關係中的忠誠義務與身分法益仍受民法保障，被告在明知對方有家庭的情況下仍發生關係，已構成重大侵害。

法官進一步衡量雙方經濟狀況與行為後果，原告為餐飲業老闆，收入明顯高於月薪約6萬元的阿力，且不倫行為直接導致婚姻破裂，對原告造成相當精神痛苦，最終判決被告應賠償精神慰撫金60萬元，並依法計息。

