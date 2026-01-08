尪極樂飯店！辯「脫光純油壓」人妻淚：激戰小三18回 求償百萬結果曝

記者羅欣怡／台北報導

男子遭妻指控與按摩師在飯店發生18次性關係。（示意圖／PIXABAY）)

人夫阿力（化名）結識按摩師小美（化名），遭妻子指控4個月內足跡遍及雙北、桃園和宜蘭的飯店，發生過18次性行為。兩人被抓包後，小美還寫下道歉書，但事後卻持續和阿力聯絡，妻子心碎向小美和丈夫求償100萬，但法官認為妻子提供的證據不足以證實小美和阿力發生性行為，最終僅判賠10萬元。

判決書指出，阿力和妻子1993結婚育有兩名子女，妻子指控，阿力兩年前認識了按摩師小美後，陸續再多家飯店過夜及發生性行為逾18次，去年3月，妻子和小美談判，當下就簽了道歉書，小美承諾不再聯絡，未料隔天兩人即恢復聯繫，5月還一同前往旅館，讓妻子難以接受，決定提告求償100萬元。

阿力坦承和小美在按摩店認識，但在飯店都是「純按摩」，次數平均一個月一次，否認有發生性行為；小美辯稱，在阿力邀約下，以每次3000元的價錢到飯店油壓按摩，結束就離開，並沒有不當關係，因遭威脅提告才簽下道歉書。

士林地院法官認為，雖然人妻主張阿力與小美至少發生18次性行為，但現有證據並無法證明，道歉書內容也未提及過夜或發生性行為，因此相關主張不足採信。不過，兩人在飯店獨處，阿力裸身接受按摩，已屬踰矩，侵害人妻配偶權，最終判兩人連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

