尪泡湯遭兄弟狂拍裸照！人妻傻眼「男以理解」 一票人笑翻：妳是煙霧彈
生活中心／王文承報導
許多男生的個性都比較大喇喇，當一起出去玩的時候，可能相對沒有那麼強的邊界感。一名人妻分享說，她老公和男性朋友一起去泡湯，朋友竟然直接拿手機拍下她老公洗澡和泡溫泉時的裸體畫面，甚至連下體也一併拍下，人妻忍不住好奇問道：「想問大家，你們覺得這樣真的是因為感情好才會這樣玩嗎？」貼文一出，立刻引起網友熱議。
尪泡湯遭兄弟狂拍裸照
一名女網友在網路論壇《Dcard》以「朋友拍老公裸體」為題發文表示，她老公和男生朋友一起去泡溫泉，結果在老公洗澡的時候，朋友竟然直接開門拍下他的裸體；等到老公泡完湯在旁邊休息時，朋友又再次拍攝他的裸體，連下體也清楚入鏡。這樣的行為讓她感到非常不解，也覺得相當奇怪，因此詢問大家的看法：「你們覺得男生之間真的是因為感情好，才會這樣玩嗎？」
貼文曝光後，掀起一票男生熱議，「還好吧⋯滿正常的啊⋯⋯」、「男生跟好基友在一起有時候會比較沒有邊界感！」、「兄弟絕對會這樣玩」、「不管幾歲都會這樣拍」、「妳覺得他們很無聊又奇怪，這才是男生」。
也有人開玩笑說他們其實是同性戀，「其實妳只是煙霧彈，他們才是真的伴侶」、「甲甲的，被妳發現了」、「搞不好你老公相簿 也有他朋友的裸照？」、「男以理解」、「到底什麼朋友會拍蛋蛋 明明就是基友」。
