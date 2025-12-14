尪激戰登山社小三70次…妻崩潰氣喊：跟你「鬥陣」都硬不起來

社會中心／新北報導

新北市一名人妻因發現丈夫與登山社女成員發生婚外情，憤而提告。法院審理後認定，人夫與女友人自2021年底起，曾在旅館等地發生性行為多達70次，並以「鬥陣」（台語：tàu-tīn）作為性行為的暗語，認定兩人行為已逾越友誼，嚴重侵害配偶權，最終判決第三者須賠償人妻新台幣20萬元的精神慰撫金及法定利息。

根據判決書顯示，該對夫妻結婚將近30年，之後丈夫加入登山社並結識社內一名女成員，兩人也因此逐漸發展親密關係。人妻於2024年初，偶然發現丈夫手機內留有與該女友人的親密合照及曖昧訊息，隨即提出質疑；對此，人夫坦承自2021年底出軌女友人，並詳細交代曾在新竹尖石溫泉湯屋等處發生性行為，次數多達70次，甚至將女方的生理期詳列在行事曆中。

另外，人妻與丈夫的對話紀錄也成為揭露婚外情的關鍵證據，當時她曾質問丈夫是否與小三「鬥陣」？並痛斥：「這二年半，你沒有跟我『鬥陣』半次啦，你都是跟她『鬥陣』嘛，我跟你要『鬥陣』時，你根本都硬不起來，你都是跟她『鬥陣』。」

對此，該名女友人辯稱，登山社成員之間互稱「親愛的」僅是玩笑話，而身體上的靠近僅是為登山時的安全考量，否認有婚外情，並質疑證據不足。

然而，法院審理時認為，雖然「鬥陣」（tàu-tīn）在台語中，表面意指多人相聚或結伴，但從雙方對話的情境中，認定此詞語被用作性行為的暗語。加上人妻提出的丈夫親筆切結書、LINE對話及消費發票等佐證，足以證明人夫和女友人關係已遠超正常友誼。

最終，法院綜合所有證據，認定該女明知男方是已婚身分，卻仍選擇與其多次發生性行為，構成故意侵權行為，嚴重破壞人妻的婚姻權益，依《民法》第184條與195條規定，判該名女友人須賠償人妻20萬元精神慰撫金，並自2025年2月23日起支付年利率5%的利息；至於人妻超出20萬元的部分求償則遭法院駁回。

