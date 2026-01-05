尪約試車留言「5字通關密碼」 內行示警：很明顯

一名人妻見丈夫約試車留言五字通關密語，讓她不禁懷疑丈夫可能出軌。（示意圖／翻攝自Pexels）





真試車？一名人妻近日在社群平台Threads上發現一則試車貼文，內容除了介紹車款資訊外，最後還附上五位數的通關密語。令人震驚的是，她竟在底下看到丈夫的留言，讓她忍不住懷疑丈夫可能出軌。

Threads試車貼文

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上傳一張Threads貼文截圖，並配文表示，「圖中回答的人是我先生，請問這是不是約跑的？謝謝你們。」從曝光的貼文內容來看，該篇文章提及一款「台中台灣本土性能車」的規格，包括「車長168、車重50、車燈D-E，賞車地點台中」，並在文章最後附上通關密碼「41712」。貼文的形式與用詞引發原PO的疑慮，認為丈夫的留言可能不單純。

廣告 廣告

該篇Threads貼文內容除了介紹車款資訊外，最後還附上五位數的通關密語。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書社團）

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，表示：「不是，是車商活動，還有機會抽中PHV的弟弟HPV帶回去」、「不知道是什麼車，一定是稀有的型號」、「我去看過他的主頁，我真的覺得超詭異」、「看車的，別想太多」、「中型房車，頂配，只是不知道價錢高不高？」、「試車，試開後可能會生病」、「請他帶妳一起賞車」’「蒐證，金流查一查，轉一轉，以維護自己的利益先，這種會是慣犯，不會斷的」。

另外，還有不少網友認為貼文暗示性交易，指出留言內容與數字用語可能另有所指：「很明顯是嫖（那個帳號往更下面拉寫得更露骨…）車長=身高、車重=體重、車燈=罩杯，上面一堆噁男護航噁心死」、「是，剛拿給我老公看，我老公說應該是」、「約跑的」、「這很明顯吧...」、「不用看了，100%是叫雞，還是優質雞」、「100％肯定是！不要懷疑女人的第六感」、「不是約！是買！」

更多東森新聞報導

高雄軍人瞞婚找小三 她懷孕怒提告：就跟你說在外面

人夫出軌健身網紅！趁妻出國帶回家激戰 法院判決出爐

影城女副理偷吃小王！「走路姿勢變了」遭尪抓包出軌

