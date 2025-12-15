尪聽槍聲「肉身護妻」中彈身亡 她獨活崩潰：我該怎麼辦！

邦迪海灘發生槍擊事件。（圖／翻攝自Google Maps）





澳洲昨（14日）發生猶太裔「光明節」（Hanukkah）恐攻案，至少造成15人喪生，其中一名罹難者克雷特曼（Alex Kleytman）是當年二戰納粹大屠殺的倖存者，但在這次邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊案發生時，他挺身而出、以身體掩護妻子，最終不幸中彈身亡。

根據《紐約郵報》報導，罹難者克雷特曼（Alex Kleytman）案發當天與結縭57年的妻子拉麗莎（Larissa）前往邦迪海灘，參加光明節活動，未料遭2名恐怖分子開槍掃射。

拉麗莎向澳洲媒體回憶當時情況表示，「我們正站著，突然就聽到『砰、砰』的聲音，所有人都倒下了。」

她說，當時丈夫原本在她身後，隨後靠近她，「他把身體撲向我，因為他想留在我身邊。」

拉麗莎的親屬轉述，克雷特曼是在倒地後仍覆蓋在拉麗莎身上，替她擋下子彈，最終因此喪命，以生命完成最後的守護。

拉麗莎在接受治療後離開醫院時，哽咽表示，「他的身體還在那裡，我坐在那裡，不知道該怎麼辦，我沒有丈夫了，我不知道……沒有人能給我任何答案。」

這起發生在邦迪海灘的槍擊事件，造成至少15人死亡、29人受傷。當時現場約有2,000人聚集，準備慶祝光明節第一天。

拉麗莎本身同樣是二戰納粹大屠殺倖存者。她與丈夫在烏克蘭相識，之後移居澳洲，長年居住在雪梨東南部郊區。克雷特曼生前是一名土木工程師。

夫妻倆曾在2023年接受澳洲猶太慈善機構「JewishCare」訪問，回憶二戰期間的創傷經歷。

該慈善機構在年度報告中指出，「孩提時期，拉麗莎與艾力克斯都曾面對難以言喻的納粹大屠殺恐怖經歷。艾力克斯的記憶尤其令人不忍，他回憶起在西伯利亞的惡劣環境，當時他與母親及年幼的弟弟艱難求生。」

報告並寫道，「然而，過往的傷痕並未阻止他們追求更光明的未來。之後，他們從烏克蘭移民至澳洲，展開新的人生。」

