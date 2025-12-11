尪變恐怖情人！4寶媽「被硬上」控夫「全天監視」要離婚 結局曝光

記者羅欣怡／新竹報導

新竹4寶媽婚後發現丈夫是恐怖情人，不但監控自己，還會以小孩性命要脅。（示意圖／pexels）

新竹縣女子小美（化名）未婚懷孕生了3女，和男友阿力（化名）結婚後又生了兒子，晉升為4寶媽，但日子過得並不順遂，婚後阿力變身恐怖情人，不但酗酒、自殘，還動不動就懷疑小美偷男人，並24小時監控，甚至還拿孩子生命要脅；小美為了保護4名子女，帶著孩子離家並提起離婚之訴，新竹地院判准。

判決書指出，小美為愛生下4寶，但阿力卻經常懷疑她出軌，經常在小美工作之手機門市外監視原告，定位小美所在地，小美行動被限制，於是提出離婚要求，沒想到阿力竟以死相逼，甚至還帶著孩子到海邊，當時縣府還緊急安置3名女兒，也讓小美打消離婚念頭。

廣告

但沒想到小美換工作後，阿力無法隨時監控行蹤，反而以處罰子女之方式要求小美立即現身，阿力甚至在孩子面前辱罵小美「討客兄」，沒多久，小美發現阿力施用毒品；去年阿力失業在家，暴力行為更甚以往，還逼迫小美行房，最終小美向法院聲請保護令獲准。

事後阿力毆打女兒，小美為了未成年子女安危，僅能於今年1月攜孩子搬走，憤而訴請休夫。法官審酌夫妻婚後感情不睦，多次發生家庭暴力事件，分居近1年，婚姻已生重大而不能回復破綻，因此判准離婚。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

