尪買股票狂跌險家庭失和 前主播見結局翻轉： 放長線釣大魚

前主播劉芯彤。（圖／主播劉芯彤臉書）

台股加權指數日前站上3萬點大關，不僅台積電6日一度飆破1700元天價，華邦電也險些漲停，最終以104元坐收，再度重回百元股價。對此，前主播劉芯彤指出這檔股票險讓家庭失和，後來才發現根本是老公在「放長線釣大魚」，沒想到如今苦主變成自己，讓她笑稱：「命運就是這麼愛開玩笑」。

劉芯彤表示老公幾年前在股海裡迷航得很徹底，「有錢就亂買、看到就下單，彷彿手指頭裝了自動交易系統」，當時以33.9 元買入數張華邦電後，就一路狂跌到13.2 元，讓她氣到忍不住碎念：「你不要再亂買股票了啦！每次都亂買，然後套牢一大堆」，甚至還一度造成家庭失和，沒想到竟有了神翻轉的結局。

如今，眼見華邦電一路飆漲，讓她忍不住改口稱讚尪的神操作：「竟然是有遠見的那個人，他那種看似亂買的操作，其實根本是放長線釣大魚，所以從今以後，我再也不能唸他，（至少在華邦電這件事上不能）」，沒想到近來苦主變成自己，這幾天賣了兩檔股票，都是當天一按「賣出」就直接漲停，讓她無奈表示：「命運就是這麼愛開玩笑」，接著不忘自嘲：「原來我們家真正的『反指標』是我，我才是那頭豬」。

PO文曝光後，網友紛紛留言：「我同學在華邦電上班，17.x元的時候打給他，他說不建議買，結果一路漲」、「我套邦邦太久了，以至於20幾就賣了，已哭」、「我家也是這樣，老公上半年買華邦電跟南亞科，被我唸到臭頭，原來老公才是未卜先知，老婆太短視了」、「我也是反指標，每次出清就漲停」。

