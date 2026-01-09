尪赴中失聯竟「多了個娃」 女兒滑FB見心碎事實！妻怒斬婚

【記者謝亞庭／台北報導】一名人夫小王（化名）於2019年赴中國工作，其妻子小美（化名）竟就此與他失聯長達6年。豈料，女兒某天滑Facebook卻驚見父親早在當地開啟「新生活」，不僅有了家庭還生了個小孩，讓小美心碎地向法院提起離婚訴訟；案經士林地院審理，一審採信小美的主張，判准雙方離婚，仍可上訴。

小美主張，她與小王於1997年3月結婚並育有1女，小孩現已成年。然而，丈夫自2019年前去中國創業後音訊全無，且聽聞對方疑似已在當地有了家庭，雙方婚姻名存實亡，無法繼續經營婚姻生活，更無復合的可能，因此提起離婚訴訟，請求法官裁判離婚。

對此，女兒也現身道出心碎事實。她表示，父親被外派至中國工作後遭逢疫情及創業，過去就曾說「離不開中國的公司」，後來就連過年過節也沒有回來，而從Facebook也看到父親另組家庭，甚至已有小孩。她指出，以前父親還會給家用，但從她畢業後就未再提供金援，至今雙親沒有聯繫，也無感情。

案經士林地院審理，法官審酌小美與小王失聯約6年之久，足以認定這段婚姻徒具外觀，實質上卻無夫妻共同生活可言，且無法溝通彌平彼此情感的破綻，更無法回復的希望，任何人若處於同樣的情況下，都將喪失維持婚姻的意念，而這樣的破綻也應歸咎於小王。

另一方面，法院審理期間小王均未到庭抗辯，也沒有提出任何有利於自己的書狀或做陳述，法官認為，應認定小美的主張為真，且於法尚屬有據，一審判准離婚，仍可上訴。

