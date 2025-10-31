尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記結生子女 真相驚人
高雄一名男子在嚴重車禍後呈現半植物人狀態，生活無法自理，完全失去行動及生育能力，其妻卻在丈夫昏迷期間陸續生下3名子女，依法被登記為婚生子女。男子的親姊也是監護人發現，認為事情根本不合常理，向法院提起否認婚生子女訴訟。法院查明後最終判決撤銷3名子女的婚生子女推定。
判決書揭露，該名丈夫與妻子婚後育有2名小孩，但婚後兩年發生車禍，變半植物人，生活無法自理，入住養護機構至今。妻子卻於丈夫變植物人後，陸續生下3名子女。
根據判決書內容，該名丈夫在車禍後完全喪失行動及生育能力。該名丈夫的監護人指出，男方早已無受胎能力，妻子多次懷孕顯然另有他因，主張撤銷婚生推定。
醫療及照護資料也顯示，該名丈夫自事故後始終住院療養，從未與妻子同居，也無生理機能可導致受胎。法院為查明3名子女與男子的血緣關係，曾命其進行DNA鑑定，但3人皆未依規定配合。根據最高法院見解，若一方拒絕合理鑑定要求，法院可作出不利於其的判斷。
綜合醫療證據與子女未配合鑑定，法官認定三名子女的受胎期間皆在男子昏迷臥床時，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，撤銷婚生子女推定。
