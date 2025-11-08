尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月
林姓男子3年前因病過世且無子嗣，妻子陸續提領其銀行帳戶內300多萬，支付喪葬費後全匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審認妻子無罪，上訴二審認林男生前是否委託妻子全權處理帳戶財產仍有疑問，改判她犯行使偽造私文書罪應執行5月，扣除喪葬費及其繼承所得，沒收139萬多元。
檢警調查，林男與妻子並無子嗣，且林男父、母、大哥、二哥、三哥及二姊均早於他死亡，因此，妻子、大姊及四哥3人均為林男繼承人，所遺財產應由3人共同共有。
然而，林妻於丈夫死亡後，未經兄姊授權或同意，2022年5、6月間，五度持丈夫存摺及印鑑前往銀行提款，支付喪葬費24萬多元外，其餘均轉匯至個人帳戶合計303萬6200元。
林妻於偵查中供稱，丈夫在生前有意識的時候，有說他銀行帳戶裡面的錢，以後都是她的生活費用，都由她自行運用，她的妹妹也知道這件事。她也坦承，丈夫的銀行帳戶存摺、印鑑都會自己保管，他生病後才交由她保管，也就是2022年1、2月才交由她保管。
台南高分院認為，可見林男仍然重視自己的財產歸屬，僅於生病期間，為了方便妻子支付相關醫療費用，才將銀行的存摺、印鑑交給她保管；林男生病之後，將存摺、印鑑交給妻子保管，尚無法逕認林男同時有委託或授權她於其死亡之後，全權處理其銀行內的全部存款。
台南高分院指出，林男如果生前果真要將銀行的財產全部交由妻子處理，可以透過書立委託書、書立遺囑，或透過錄音、訊息等方式，授權給妻子，或提供給妻子作為其去世後的憑據；林妻迄今均無法提出此部分的相關證據。
台南高分院審酌，林妻於丈夫去世後，未循合法程序處理，擅自盜蓋其印章於銀行的取款憑條，提領帳戶內的存款，足生損害於銀行對該帳戶管理正確性，也損及其他繼承人權利。惟念她自偵查至審理均坦承犯罪，另斟酌她各次提領的金額、迄今因牽涉其他財產糾紛而未能與林男兄姊達成和解，認她犯行使偽造私文書罪共5罪，應執行5月刑，可上訴。
法官斟酌，林男喪葬費用由其遺產支出，且林妻是也是林男生病時期的主要照顧者，也是林男遺產的共同繼承人，林妻提領的金額扣除喪葬費用後剩餘279萬5442元，其中二分之一即139萬7721元應為林妻所得繼承，因此，扣除喪葬費用及其繼承所得，即139萬7721元為犯罪所得沒收。
