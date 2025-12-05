尪過世留4房「沒小孩」 妻怕大小姑爭產 地政士曝解方





不婚不生是現代生活潮流，平常日子過的輕鬆自在，但是，當生命到了盡頭，如果留有遺產，必須進入一場遺產分配協議，儘管最近民法兄弟姐妹特留分是否修法，吵的沸沸揚揚，現實生活中兄弟姊妹特留分也經常引發家庭紛爭。正業地政士事務所所長鄭文在分享2個真實案例，都是遺孀繼承遺產遇上大小姑，妻子遇到這種事，因為不太認識丈夫的兄弟姐妹，常常心裡很焦慮，坐立難安。

個案的被繼承人是家中獨子，已婚沒有子嗣，父母親早已離世，所以繼承人就是配偶和2位姐姐。被繼承人的財產中，以不動產居多，留下4間房子和其他財產，估計遺產金額上億元。其中2戶房屋，繼承自父母親的遺產，因為重男輕女的觀念，爸媽往生時的房屋就成了獨子單獨繼承的標的。可惜，獨子結婚後沒有生小孩，往生後該繼承的2間房屋，該由誰繼承？按照民法的規定，被繼承人的配偶和2位姐姐成了合法繼承人，配偶遇到這種生離死別的情況，一時慌了手腳，不知道如何處理遺產繼承事宜。透過我們的建議，先以個人名義辦理遺產稅的申報，俟取得遺產稅繳清證明書後，所有的遺產將會在該證明書上出現，再來談論遺產分配的分式。

問題來了，申報遺產稅，繼承系統表裡面必須檢附合法繼承人的戶籍謄本，包括往生父母親的除戶謄本及2位姐姐的戶籍謄本怎麼辦？依法因為2位姐姐是利害關係人，只要檢附國稅局核發的被繼承人遺產清冊，就可以代位申請戶籍謄本，無需2位姐姐提供。所以，透過戶政事務所申請，我們很快的取得全體繼承人的戶籍謄本，也完成了繼承系統表的製作，向國稅局提出申請後，取得遺產稅繳款書，後續就剩下繳納遺產稅和遺產分割協議了。

被繼承人配偶繳清遺產稅後，取得國稅局核發的遺產稅繳清證明書，所有的遺產明細都羅列該證明書上，配偶提示給2位姐姐，讓她們討論有關繼承的細節，確認後再檢附印鑑證明及印鑑章，辦理遺產分割協議。

1週後3位繼承人達成遺產的分割協議，2位姐姐備妥了相關文件，主張分配當時弟弟繼承至父母親房屋中2戶的其中1戶，由兩位姊姊各登記1／2，其他遺產由配偶繼承取得，被繼承人配偶欣然接受，遺產分割就在歡樂氣氛中完成，絲毫沒有刀光劍影，也沒有激情的爭吵，遺產分割在和諧中完成。

另外一個個案，也是弟弟先往生，已婚沒有子嗣，父母皆已往生，繼承人也是配偶和2個姐姐，因為弟弟開公司經營事業，2位姐姐對於弟弟是否有未償債務完全不清楚，最後，2位姐姐選擇不繼承遺產，直接向法院辦理拋棄繼承權。為此，在世的配偶成了唯一的繼承人，繼承所有的遺產，當然也包括被繼承人的所有債務。配偶在兩位姐姐辦理拋棄繼承權時，相對各給了一筆不小的金額，不至於白蓋章，故事的結局也是圓滿落幕。

不婚不生，衍生了許多兄弟姐妹間的繼承故事，上述2個案例都有美麗的結局。至於，被繼承人走了，遺產登記完了，被繼承人的配偶和個案中的2位姑姑是否還是親戚？是否還會連絡？這也凸顯了血親和姻親關係的差異，所以，少了這層關係，類似遺產案件真的要小心處理。

