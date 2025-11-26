尬聊？葉元之問李洋「怎對付大谷翔平」 苗博雅無奈：至少不是亂砍預算

政治中心／綜合報導

大谷翔平25日宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽（WBC），而運動部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會備詢，就被國民黨立委葉元之問到台灣隊要怎麼對付大谷翔平，也讓李洋面露尷尬表示國訓中心有相關運動科技研發，但是否有納入大谷翔平，可能要商議。對此，台北市議員苗博雅就在三立談話節目《新台灣加油》中直言，葉元之根本就是尬聊，但也坦言比起之前國民黨亂刪預算，這樣的聊天至少不會對台灣造成傷害。

葉元之問李洋「怎麼對付大谷翔平」。（圖／翻攝自立院議事轉播IVOD）

在節目中，苗博雅表示，比起國民黨先前在立院亂刪預算、或提出方向錯誤的質詢，葉元之這次的提問「至少不會造成傷害」。她形容，整段質詢看起來更像是「粉絲見到偶像」後，不太知道該聊什麼，只能有點尷尬地硬聊。

苗博雅指出，若民意代表真的關心台灣代表隊，不會去問體育主管機關「要怎麼破解某位明星選手」。她舉例，身為台北市議員，若關心台北代表隊，也不會跑去問體育局長「新北市哪位選手很強，你會不會破解他」，因為「如果局長會破解，他早就自己去比賽，不會在這裡當官」。她強調，民意代表應該關注的是選手出國比賽時的膳食、住宿是否到位，以及賽前的訓練環境是否完善，保險與受傷後的保障是否足夠。

她也以足球為例提到，中華足協對國家隊選手的保障長期不足，有選手比賽中受傷後只能自行承擔，這才是立委應該追問與監督的內容，而不是「要派誰去對付大谷翔平」。苗博雅認為，如果有人真的知道應該怎麼安排對策，那應該是去當總教練、負責徵召與棒次規劃，而不是在立院發問。

對於葉元之在立院的質詢，苗博雅無奈表示至少不是亂砍預算。

苗博雅更直言，葉元之此舉更像是希望借題引流，「提到大谷翔平就會有關注度」，企圖把自己的名字和大谷放進同一個標題裡。她批評，國民黨問政品質怎麼會變成這樣，但也無奈表示，現在民眾「標準已經放得很低」，若是不造成實質傷害、只是上台聊天一下、做個表演就結束，「至少比亂砍預算、亂提案還好」。

