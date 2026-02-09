就不讓！ 基隆運將違停擋垃圾車 嗆聲險毆民眾

運將和倒垃圾民眾吵得兇，爭吵聲傳遍整條巷弄。（圖／東森新聞）





基隆有多元計程車的運將，違停在巷弄中等待乘客，卻恰好擋在垃圾車的行徑動線上，讓垃圾車無法前進。有倒垃圾的民眾向運將勸說，卻被反嗆，兩人因此爆發口角，還差點動手打起來。不少居民覺得運將的態度很無理，當時他只要稍微退讓一點，就不會引發紛爭。

男子vs.多元計程車司機：「大家倒垃圾，你這樣...，什麼關你什麼事，我們大家的事啊，怎樣，（怎樣），要這樣蛤。」

運將和倒垃圾民眾吵得兇，爭吵聲傳遍整條巷弄，最後運將下車理論，男子也放下雙手垃圾。男子vs.多元計程車司機vs.鄰居：「那邊沒有路噢，（關我X事，兇什麼啊你），『不要這樣噢。』」

越來越多鄰居來勸架，兩人還是越靠越近，叫囂音量越來越大，最終雙方不歡而散。當事民眾簡先生：「我們這邊倒垃圾時間，大概都是8點20分到8點30分左右，垃圾車已經停在那邊路口了，這邊可以轉過去，那邊也可以轉過去，他就要硬去跟垃圾車擠。（擋在那邊嗎），對，擋在那邊，他要叫垃圾車讓他。」

案發在基隆中正區，7日晚間8點多，當時垃圾車準時開到新豐街巷弄，要讓附近住戶丟垃圾。但多元計程車疑似在等客人，擋住行徑動線，不管垃圾車怎麼叭，運將就是不願離開。

當事民眾簡先生：「垃圾車已經往右邊偏了，已經讓出一個縫，他可能覺得他開不過去，這個人技術問題。」

簡先生要運將八股後繞出去，兩人因此爆發口角，其他目擊的鄰居也看不下去。

附近鄰居：「垃圾車司機已經讓得很邊了，他居然過不了，我就覺得他那個駕照不知道怎麼考的，應該是用雞腿換的啦。」

當地里長莊紫濠：「當時它（多元計程車）的位置只要退一下就好，退一下就不會發生這個狀況。」

運匠退一步，再繞一點路，事情就能解決，卻選擇跟住戶槓上。當事平台表示，針對司機行為，將去了解事情經過。其實過去多有案例，巷弄清運垃圾，若動線不佳易造成壅堵，將改由大路口定時定點，避免類似事件再次發生。

