就任三年 周春米要讓屏東有驕傲

屏東縣長周春米執政滿三週年，這位屏東地方自治史七十二年來第一位女縣長，以「屏東running 1000」為主軸，向鄉親報告三年來的施政成果，並強調有信心帶著鄉親繼續前進，讓屏東有故事、有創意、有驕傲。

這場周春米就職縣長三週年活動，昨日邀請各界來賓及鄉親四百多人，到場見證她的成長，其中，前縣長施孟雄的夫人姚秀珠、前縣長蘇嘉全的夫人洪恆珠也到場為屏東第一位女縣長喝采；周春米的夫婿、從法官退休的邱明弘，也和家人現身力挺，現場滿滿的感動。

接掌縣政一千天以來，周春米以「十大貼心」、「十大精彩」、「十大建設」為主軸，如細數家珍般，逐一和鄉親報告三年來的成果，有些規劃和建設看似不大，卻務實且貼近縣民需求，潤物細無聲，一幕幕都觸動人心，份外讓人有感，更蘊藏著屏東女兒的細膩心思。

周春米希望縣府團隊三年的努力能被看見，雖然還有很多需要精進及加強的地方，但會重視檢視，戰戰兢兢不敢鬆懈，有鄉親的支持，屏東團隊深具信心會繼續打拼。

周春米強調，屏東將迎來科技產業、太空產業，更是國家半導體Ｓ科技廊帶的重要版圖之一，正是轉型的重要關鍵，有信心可以帶著鄉親繼續前進，讓屏東在城市與產業升級的路上，走得更穩、跳得更高，讓屏東有故事、有創意、有驕傲。

周春米同時期許，屏東能從「宜居」進一步邁向「宜業、宜創、宜發展」的新城市階段，成為南台灣真正具有吸引力的科技與生活樞紐，「希望前行，讓屏東更好」！

屏東縣長周春米就職三週年，向鄉親感性告白。（記者陳真攝）