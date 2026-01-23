就任僅3個月 日相高市早苗正式解散眾議院

記者潘紀加／綜合報導

日本首相高市早苗23日正式解散眾議院，後續將於2月8日舉行眾議院選舉，由於高市自2025年10月就任至今僅3個月，且距離上次眾院選舉時隔未滿1年半，因此引發在野黨質疑聲浪，未來選戰發展仍有待持續關注。

《日本經濟新聞》報導，高市在眾議院23日上午的通常國會（例行國會）開議宣布解散眾議院，眾院議長額賀福志郎則在下午的全體會議上宣讀解散詔書，「根據日本《憲法》第7條規定解散眾院」，並敲定新一輪選舉時程，確認「1月27日公告、2月8日投開票」。

報導指出，這是繼1966年時任首相佐藤榮作之後，再度於通常國會開議宣布解散眾議院，由於此次解散眾院到選舉當日的選戰期間僅有16天，寫下第二次世界大戰後最短紀錄。

報導分析，上次眾議院選舉是在2024年10月，原訂4年改選一次，在眾院465席中，目前高市所屬的自民黨派系占199席，加上執政聯盟夥伴日本維新會席次則達過半門檻233席，因此指出高市可能期望藉由目前高內閣支持率，透過解散眾院重選鞏固執政基礎。不過，在野黨對此提出質疑，認為此舉恐導致2026年度預算難以在3月底前通過，選舉頻繁也造成公共財政負擔加重及政策停滯的疑慮，再加上嚴冬期間的潛在交通挑戰，因此後續選情仍有待持續關注。

日本眾議院23日正式解散，將於2月8日舉行眾院選舉。（達志影像／美聯社）