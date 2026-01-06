就任台日關係協會會長 謝長廷：會讓台日友好昇華為共同體

前駐日代表、總統府資政謝長廷今天（6日）表示，他已就任台灣日本關係協會會長。謝長廷承諾，將來一定會在現有的良好基礎上，繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係。

謝長廷。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷在臉書發文表示，感謝蘇嘉全會長和各位理監事過去三年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎。一般認為，目前的台日關係是處在非常友好而且是善的循環的狀態，這要歸功於許多先進的無私奉獻。

謝長廷出任台灣日本官昔協會會長。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷說，他很光榮接下會長這個位子，在移交致詞時，也承諾將來一定會在這個良好的基礎上，繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係：和平共同體也是繁榮共同體關係，盛衰安危與共，一安俱安，一危俱危，一榮俱榮，一衰俱衰，同時也要將善的循環，建構成更韌性、更具體可以承繼移轉的制度。

廣告 廣告

謝長廷出任台灣日本官昔協會會長。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷指出，自己曾駐日八年多，對台日交流的現狀並不陌生，也了解問題和困難所在，希望未來可以在外交部優秀同仁及各界先進的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。

延伸閱讀

蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級

蔣萬安重大宣示！台北營養午餐全免費 2-15歲生生喝鮮奶